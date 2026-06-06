В Южной Корее заново открыта технология полупроводниковых транзисторов
Исследователи из Южной Кореи разработали новый тип полупроводникового транзистора, способного выполнять задачи, требующие нескольких электронных компонентов. Ожидается, что эта разработка поможет создавать более компактные, быстрые и энергоэффективные микросхемы для устройств искусственного интеллекта, носимой электроники и будущих 3Д-чипов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Современные процессоры и микросхемы содержат миллиарды транзисторов. Чем больше функций, тем сложнее схема и тем больше места она занимает. Ученые из Университета науки и технологий Пхохан решили пойти другим путем: вместо увеличения количества транзисторов они сделали каждый из них более функциональным. При создании нового устройства использовались оксид цинка и теллур, что позволило изготавливать полупроводниковые слои при температуре до 200 градусов.
Ключевой особенностью нового транзистора является его необычный принцип работы. В обычной электронике с ростом напряжения через транзистор проходит больший ток. Здесь же в определенной точке возникает обратный эффект — ток временно уменьшается. Исследователям удалось добиться такого перехода дважды в рамках одного устройства. На практике это позволяет одному транзистору обрабатывать сложные сигналы, для которых обычно требуется несколько отдельных компонентов.
Чтобы продемонстрировать возможности технологии, ученые собрали схему, увеличивающую частоту сигнала в четыре раза. Если в традиционной электронике для этой задачи требовалось четыре транзистора, то новый подход позволил обойтись одним. В результате необходимое количество транзисторов сократилось на 75%, а объем обработки данных за один сигнал увеличился в четыре раза.
По мнению авторов, эта технология может широко применяться в компактных устройствах искусственного интеллекта, умных часах, наушниках и датчиках. Проект был профинансирован Министерством науки и ИКТ Южной Кореи.
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