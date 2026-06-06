Генеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке сделало важное предупреждение

Защита прав и интересов наших соотечественников, проживающих за рубежом и своим честным трудом и высоким интеллектом прославляющих нашу страну, всегда находится в центре внимания государства. При этом их поведение за границей и соблюдение местных правил определяют репутацию всей нации за рубежом.

Именно по этой теме Генеральное консульство Республики Узбекистан в городе Нью-Йорк выступило с серьезным и необходимым обращением к нашим соотечественникам, живущим, работающим и обучающимся на территории Соединенных Штатов Америки. Данное официальное заявление вызвало широкий резонанс среди узбекской общины за океаном.

Сообщения в социальных сетях и призыв консульства

Дипломатическое представительство особо отметило, что в последнее время в международных средствах массовой информации и различных глобальных сетях увеличилось количество негативных сообщений о возможных незаконных действиях и правонарушениях, совершенных отдельными гражданами Узбекистана или лицами узбекского происхождения.

Учитывая эти факторы, Генеральное консульство призывает всех граждан Узбекистана, находящихся в США, строго соблюдать следующие важные аспекты:

«Мы просим граждан Республики Узбекистан, временно или постоянно проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, неукоснительно и строго соблюдать законодательство этой страны. Уважительное отношение к местным государственным законам, многовековым традициям, культуре и общепринятым нормам поведения и морали в обществе является долгом каждого нашего соотечественника».

Одна ошибка — ущерб репутации всего сообщества

Узбекские дипломаты с сожалением подчеркнули, что каждый незаконный шаг бросает тень не только на самого человека, но и на тысячи наших соотечественников, находящихся там. Негативные последствия неприятных инцидентов четко показаны в следующей сводной таблице:

Правовой и социальный статус Возможные негативные последствия Личная безответственность и правонарушение Любое совершенное преступление или правонарушение влечет за собой только личную ответственность перед законом. Негативное влияние на репутацию сообщества В США искренне честно трудятся, учатся в вузах и успешно занимаются предпринимательством наносит ущерб положительному имиджу большинства законопослушных соотечественников.

Дипломаты всегда готовы оказать консульско-правовую помощь

В то же время Генеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке еще раз отметило, что оно неустанно стремится и всегда готово оказывать всю необходимую консульско-правовую помощь нашим соотечественникам в США в пределах своих полномочий и норм международного права.

«Мы призываем всех наших соотечественников быть максимально ответственными за свои действия. Мы призываем полностью воздерживаться от любых неприемлемых поступков, которые могут вызвать правовые проблемы и, что самое главное, запятнать репутацию и честь нашей любимой Узбекистана и миллионов наших искренних граждан за рубежом на международной арене», — говорится в конце официального сообщения.

Комментарий Замин: Это обращение Генерального консульства является очень своевременным и уместным шагом. Сегодня тысячи узбекистанцев в США поднимают имя нашей родины в сфере IT, науки и крупного бизнеса. Однако, как рис не бывает без плевел, легкомысленное нарушение законов некоторыми лицами в поисках легкой жизни может свести на нет труды всей нации. Если каждый наш соотечественник за рубежом будет считать себя маленьким послом Узбекистана, уважение к узбекскому народу среди иностранцев станет еще выше. Желаем всем нашим соотечественникам в США здоровья, благополучия и только законных успехов в делах!

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