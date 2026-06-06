Яндекс запустил интерактивную игру, посвященную региональным диалектам

·34·Технологии
Яндекс запустил интерактивную игру, посвященную региональным диалектам

Ко Дню русского языка команда Яндекса представила на главной странице новый интерактивный проект, посвященный региональным диалектам и уникальным словам. Эта игра позволяет пользователям проверить, насколько хорошо они знают лексику, используемую в разных регионах России. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках проекта было отобрано 46 необычных региональных слов, сформированных на основе анализа более 3,8 миллиарда анонимных сообщений с виртуальным помощником Алиса AI, начиная с ноября 2025 года. Аналитики компании определили уникальность каждого слова, сравнивая частоту его использования в разных регионах.

Пользователям необходимо участвовать в игре и составлять слова из букв, используя предоставленные подсказки. По окончании игры участники могут увидеть свои результаты и соревноваться с другими в открытом рейтинге.

Кроме того, на специальном сайте проекта размещен толковый словарь региональных слов и примеры их использования. Также создана возможность обсудить с Алиса AI этимологию и региональные особенности каждого слова.

ЯндексАлиса AIТехнологииИскусственный ИнтеллектРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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