Яндекс запустил интерактивную игру, посвященную региональным диалектам

Ко Дню русского языка команда Яндекса представила на главной странице новый интерактивный проект, посвященный региональным диалектам и уникальным словам. Эта игра позволяет пользователям проверить, насколько хорошо они знают лексику, используемую в разных регионах России. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рамках проекта было отобрано 46 необычных региональных слов, сформированных на основе анализа более 3,8 миллиарда анонимных сообщений с виртуальным помощником Алиса AI, начиная с ноября 2025 года. Аналитики компании определили уникальность каждого слова, сравнивая частоту его использования в разных регионах.

Пользователям необходимо участвовать в игре и составлять слова из букв, используя предоставленные подсказки. По окончании игры участники могут увидеть свои результаты и соревноваться с другими в открытом рейтинге.

Кроме того, на специальном сайте проекта размещен толковый словарь региональных слов и примеры их использования. Также создана возможность обсудить с Алиса AI этимологию и региональные особенности каждого слова.