Китайский зонд Тианвен-2 приближается к астероиду, который может быть фрагментом Луны

Ожидается, что в ближайшие недели китайский космический аппарат Тианвен-2 сблизится с небольшим астероидом Камоʻоалева. Этот объект был открыт в 2016 году Институтом астрономии Гавайского университета с помощью телескопа Пан-СТАРРС. Данная миссия занимает особое место в истории исследования космоса, поскольку ожидается, что она ответит на важные вопросы о происхождении астероида. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Камоʻоалева — первое небесное тело, получившее название на гавайском языке в рамках программы А Хуа Хе Иноа. По мнению ученых, этот астероид может быть фрагментом, отколовшимся от Луны в результате древнего столкновения. Основная задача миссии Тианвен-2 заключается не только в изучении поверхности объекта, но и в сборе образцов и их доставке на Землю. Это позволит проверить «лунную гипотезу», выдвинутую в 2021 году.

По словам руководителя Института астрономии Гавайского университета Дуга Саймонса, эта миссия откроет новый этап в науке об изучении планет. Объект, обнаруженный с помощью наземных телескопов, теперь будет исследоваться непосредственно с помощью космического аппарата. Камоʻоалева, что в переводе с гавайского означает «колеблющееся небесное тело», выделяется своей необычной орбитой относительно Земли.

Если Тианвен-2 подтвердит лунное происхождение астероида, это укрепит теории о том, что в прошлом Земля и Луна обменивались веществом. Такие исследования имеют важное значение для понимания ранней динамики Солнечной системы. В настоящее время китайские инженеры и группа международных ученых ожидают первых данных с близкого расстояния от аппарата.