Джастин Эрнест вложил 500 млн долларов в стартапы без традиционного венчурного фонда

·4·Технологии
Джастин Эрнест вложил 500 млн долларов в стартапы без традиционного венчурного фонда

В прошлом году Джастин Эрнест заметил серьезный пробел на рынке венчурного капитала: семейные офисы и мелкие институциональные инвесторы хотели инвестировать в быстрорастущие компании в сфере AI, но не могли попасть в список их акционеров. Работая более пяти лет в Плайгрунд Глобал над инвестициями в глубокие технологии и привлечением средств, Эрнест был уверен, что сможет решить эту проблему через свои связи. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Вместо того чтобы открывать официальный венчурный фонд, на что у новых управляющих уходит от 12 до 18 месяцев, Эрнест использовал свою сеть контактов, чтобы забронировать доли акций в компаниях поздней стадии с высоким потенциалом. Затем он предложил эти сделки примерно 30 мелким инвесторам через специальные целевые транспортные средства (СПВ). За последние 12 месяцев его фирма Сабертут Капитал инвестировала почти 500 миллионов долларов в 10 компаний, включая Anthropic, Андурил, Base Повер, Databricks, PsiQuantum и SpaceX.

Сабертут Капитал рассматривает каждую сделку как отдельный фонд и в большинстве случаев оформляет ее как СПВ. Эрнест выписывает чеки на сумму от 10 миллионов до 275 миллионов долларов, что позволяет ему приобретать значительную долю акций. Важно отметить, что он всегда участвует в официальных раундах финансирования, одобренных самой компанией. Это повышает его репутацию среди различных сомнительных посредников на рынке.

В то время как такие стартапы, как Anthropic и Андурил, борются с несанкционированными СПВ, инвестиции через Сабертут обеспечивают спокойствие мелким партнерам. Они знают, что доверяют свои деньги инвестору, который проверен и уважаем самими компаниями. Например, финансовый директор компании PsiQuantum, оцененной в 7 миллиардов долларов, рекомендовал инвесторам вкладывать средства именно через Сабертут.

ВенчурСтартапSabertooth CapitalИнвестицииSpaceX
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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