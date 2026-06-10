Новая российская ракета «Союз-5» выйдет на международный рынок как сервис

Роскосмос в сотрудничестве с Казахстаном планирует вывести новую ракету-носитель среднего класса «Союз-5» на международный рынок коммерческих запусков. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, основная задача заключается не только в успешном использовании ракеты, но и в создании конкурентоспособного сервиса по доставке полезных нагрузок на орбиту. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время специалисты Роскосмоса анализируют телеметрические данные, полученные в ходе первого испытательного полета, и вносят необходимые коррективы в конструкцию и производственные процессы. Эти изменения будут учтены при создании второй и третьей ракет, которые сейчас находятся в разработке. Согласно плану, эти ракеты будут полностью готовы и запущены в космос летом следующего года.

Первый полет «Союз-5» состоялся 30 апреля с космодрома Байконур. Испытания были признаны успешными: обе ступени ракеты отработали в штатном режиме, а макет полезной нагрузки был выведен на орбиту по заданной траектории. Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту более 17 тонн полезной нагрузки.

Разработанный Ракетно-космическим центром «Прогресс» в Самаре, этот носитель предназначен для запуска различных космических аппаратов. Его отличительными особенностями являются высокая точность выведения грузов на орбиту и использование относительно экологически чистых компонентов топлива. Роскосмос рассчитывает занять свою нишу на мировом рынке космических услуг благодаря этим характеристикам.