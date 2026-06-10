Netflix расширяет обновленное мобильное приложение и детские игры в Азии

Компания Netflix усиливает свою деятельность в мобильном и игровом направлениях. На недавнем мероприятии APAC Product Innovation Showcase компания объявила о планах представить обновленный мобильный интерфейс для дополнительных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, а также расширить игровую платформу для детей Netflix Playground. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает об этом.

Новый дизайн, успешно протестированный в начале года в Австралии, Новой Зеландии, на Филиппинах, в Индии и Малайзии, в июле будет запущен в Южной Корее и Японии. Функция «Clips», являющаяся основной частью обновления, позволяет пользователям просматривать вертикальные видео в коротком формате. Ожидается, что это станет удобным решением для зрителей, у которых мало времени на просмотр полнометражных фильмов или сериалов.

Также Netflix планирует развивать эту концепцию и тестировать тематические подборки «Clips». Эти подборки будут сортироваться в зависимости от настроения, интересов и жанров пользователя. В них войдут самые яркие моменты из реалити-шоу, закулисные процессы и интересные фрагменты из подкастов.

В сфере игр компания уделяет особое внимание проекту Netflix Playground. На платформу будут добавлены шесть мини-игр, основанных на популярном анимационном музыкальном фильме «KPop Demon Hunters». По имеющимся данным, этот мультфильм за первые шесть месяцев набрал более 518 миллионов просмотров, став одним из самых успешных анимационных проектов в истории Netflix.

Netflix Playground впервые был запущен в апреле в США, Канаде и Великобритании. Теперь компания стремится удержать семейную аудиторию на своей платформе дольше, распространяя этот опыт в глобальном масштабе.