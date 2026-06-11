Опендур уходит из Индии: Искусственный интеллект меняет аутсорсинг

·27·Технологии
Опендур уходит из Индии: Искусственный интеллект меняет аутсорсинг

Базирующаяся в Сан-Франциско платформа по продаже недвижимости Опендур объявила о прекращении своей деятельности в Индии. Это решение было принято всего через два года после начала расширения в стране. Генеральный директор компании Каз Неджатиан назвал основной причиной стратегию возвращения операционных процессов в США и переход к небольшим командам, основанным на искусственном интеллекте (AI). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот шаг вызвал широкие дискуссии в Кремниевой долине. Инвесторы и эксперты по аутсорсингу считают это первым примером того, как технологии AI меняют экономику глобальных центров аутсорсинга, таких как Индия. Ранее Опендур создала в Индии команду из около 250 сотрудников для управления ручными процессами в сложных системах.

В настоящее время Индия является крупнейшим в мире рынком Глобал Капабилитй Кентер (ГКК). В стране насчитывается более 2100 центров, в которых работают 2,36 миллиона человек, а годовой доход составляет около 100 миллиардов долларов. Однако, по мнению таких инвесторов, как основатель Беттер Томорров Вентурес Шил Мохнот, по мере замены ручного труда на AI многие рабочие места в Индии могут оказаться под угрозой.

Аналитик ХФС Ресеарч Фил Фершт отмечает, что это не просто перенос рабочих мест из одной страны в другую. Основное изменение заключается в том, что AI позволяет компаниям работать эффективнее с меньшим количеством персонала. Эта модель называется «Сервикес-ас-Софтваре», где компании стремятся достигать высоких результатов с помощью программного обеспечения и AI, не увеличивая штат сотрудников.

OpendoorИскусственный ИнтеллектАутсорсингИндияТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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