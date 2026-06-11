Xiaomi 17Т и 17Т Pro: аккумулятор 7000 мА·ч и 5 лет гарантии

·170·Технологии
Xiaomi 17Т и 17Т Pro: аккумулятор 7000 мА·ч и 5 лет гарантии

Компания Xiaomi официально выпустила свои новые смартфоны Xiaomi 17Т и Xiaomi 17Т Pro на китайском рынке. Эти устройства привлекают внимание своим аккумулятором высокой емкости и камерами, созданными в сотрудничестве с Леика. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Базовая модель серии начинается от 2999 юаней (около 445 долларов). Она оснащена 6,59-дюймовым дисплеем с частотой 120 Hz, платформой Dimensity 8500 Ultra и технологией быстрой зарядки 67 Вт. Версия Pro значительно мощнее: она получила 6,83-дюймовый экран с частотой 144 Hz, чип Dimensity 9500, а также поддержку проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 50 Вт.

Главная особенность обеих моделей — аккумулятор нового поколения емкостью 7000 мА·ч. По данным компании, он обеспечивает 1,88 дня работы без подзарядки. Что еще важнее, аккумулятор сохраняет 80 процентов своей емкости даже после 1600 циклов зарядки. По этой причине в Китае на эти батареи предоставляется 5-летняя официальная гарантия.

Система камер была разработана совместно со специалистами Леика, что улучшило качество цветопередачи. Устройства также получили функцию Ливе Фотос и режим объединения фотографий в динамические серии для социальных сетей. Напомним, что ранее также поступала информация о продажах серии Xiaomi 17Т на международных рынках.

XiaomiXiaomi 17TСмартфонLeicaDimensity
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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