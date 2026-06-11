В Telegram выявлена новая схема мошенничества через фейковые каналы о дронах

В России выявлена новая многоступенчатая схема мошенничества, нацеленная на пользователей Telegram. По словам экспертов по кибербезопасности, злоумышленники привлекают людей через фейковые каналы, предупреждающие об атаках дронов, и в конечном итоге присваивают их деньги. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Схема начинается с распространения ссылок в районных и домовых чатах на Телеграм-каналы, в названии которых присутствуют слово «Радар» и название города. Эти каналы, управляемые лицами, выдающими себя за «соседей», маскируются под официальные источники, вызывая доверие пользователей. Попав в канал, человек вынужден переходить по цепочке ссылок.

На следующем этапе пользователя перенаправляют на различных ботов. Один из них якобы предлагает купить конфискованные автомобили, другой утверждает, что является специальной системой оповещения, работающей даже при отсутствии связи. Основная цель этих действий — подписка пользователя на ботов для последующей рассылки фишинговых сообщений.

На финальной стадии жертва попадает на поддельный сайт, копирующий дизайн государственного портала «Работа России». Там обещают дистанционный заработок до 4000 рублей в час и до 300 тысяч рублей в месяц для неопытных пользователей. Для получения выплаты предлагается связаться с «менеджером» через Telegram.

В ходе общения мошенники под разными предлогами требуют от пользователя внести определенную сумму. В итоге вместо обещанных денег пользователь теряет свои средства. Эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и доверять только официальным источникам.