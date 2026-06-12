Vivo Кс Фолд 6: превращается в полноценную рабочую станцию с помощью режима ПК и мыши

Компания Vivo продолжает раскрывать подробности о новом складном смартфоне Vivo Кс Фолд 6, который ожидается на китайском рынке. Одной из ключевых особенностей устройства станет совершенно новый режим ПК, который позволяет не просто дублировать экран, а превращать телефон в портативную рабочую станцию. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

При подключении Vivo Кс Фолд 6 к большому экрану его интерфейс принимает вид, напоминающий рабочий стол обычного компьютера. Приложения открываются в отдельных окнах, что создает большое удобство для пользователей при работе с электронными таблицами, презентациями ПоверПоинт и документами.

В то же время сам смартфон можно будет использовать в качестве сенсорной панели (тачпада). Пользователи смогут выполнять такие действия, как нажатие, свайп и перетаскивание элементов, а также подключать внешнюю мышь и клавиатуру.

Сообщается, что Vivo Кс Фолд 6 — первый в мире смартфон, оснащенный чипом Dimensity 9500 Супер Эдитион. Этот процессор был специально разработан для больших складных экранов и сценариев использования AI.

Компании Vivo и MediaTek потратили два года на создание этого нового чипа. Данная технология не только повышает производительность смартфона, но и обеспечивает стабильность при выполнении сложных рабочих процессов.