Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку, обвиняемую в мошенничестве

·25·Технологии
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку, обвиняемую в мошенничестве

Компания Google обратилась в суд с целью ликвидации инфраструктуры, стоящей за масштабной операцией киберпреступников, использующих AI. В пятницу технологический гигант объявил о подаче иска против китайской киберпреступной сети под названием Утсидер Энтерприсе. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным Google, эта группа использовала имена Google и других известных брендов в своих кампаниях, рассылая мошеннические текстовые сообщения с помощью AI для кражи паролей и номеров кредитных карт пользователей. На сегодняшний день Утсидер Энтерприсе обманула сотни тысяч жертв, а нанесенный ущерб оценивается в миллионы долларов.

За время своей деятельности группа использовала 9 000 поддельных веб-сайтов и около 1 миллиона мошеннических доменов. Только за две недели мая текущего года пользователям Android было отправлено более 2,5 миллионов сообщений. Представители Google отметили, что за этот период от пользователей поступило 55 000 жалоб на спам, что составляет более двух жалоб в минуту.

Компания использует «АИ-инструменты для борьбы с мошенничеством с помощью AI» для противодействия таким угрозам. Эта технология позволяет выявлять подозрительные звонки и сообщения, а также предупреждать пользователей. В результате ежемесячно блокируется более 10 миллиардов мошеннических сообщений.

В настоящее время Google сотрудничает с операторами связи, такими как АТ&Т, Т-Мобиле и Веризон, для пресечения этих кибератак. Также ведется координация с ФБР по данному делу, однако правоохранительные органы пока не дали официальных комментариев по ситуации.

GoogleКиберпреступностьИскусственный ИнтеллектAndroidБезопасность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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