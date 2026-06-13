Andrew Yang: Следующая большая возможность для стартапов заключается в снижении стоимости жизни

Предприниматель и бывший кандидат в президенты США Andrew Yang выдвинул свою теорию о следующей большой возможности в мире стартапов. По его мнению, основное внимание должно быть направлено не на получение прибыли, а на возвращение денег потребителям. Янг отметил, что вдохновлялся проектом Кост Plus Другс, основанным Марк Кубан, который продает лекарства по себестоимости. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Янг перечислил сферы, на которые люди тратят больше всего средств: жилье, образование, продукты питания, топливо и связь. В сентябре прошлого года он запустил виртуального мобильного оператора Нобле Мобиле, который предлагает услуги значительно дешевле традиционных компаний и внедрил систему возврата средств клиентам, использующим меньше данных. По его словам, в то время как AI приводит к снижению зарплат и сокращению рабочих мест, снижение стоимости жизни станет самым прибыльным направлением.

Такие проекты, как Нобле Мобиле, Лигхт Фоне и Мисфитс Маркетс, являются первыми примерами новой категории бизнеса, где основная ценность стартапа заключается в возврате сэкономленной маржи клиенту. Янг считает, что после того, как AI займет многие рабочие места, люди начнут задумываться о том, как удовлетворить свои основные потребности, и именно здесь возникнет рынок доступных услуг.

В ходе своей предвыборной кампании 2020 года Andrew Yang также продвигал идею универсального базового дохода (УБИ) для борьбы с безработицей, вызванной AI. Хотя он скептически относится к эффективности правительства в этом вопросе, он верит, что можно напрямую помогать людям через рыночные механизмы. В настоящее время Нобле Мобиле имеет тысячи клиентов и приносит миллионы долларов дохода.