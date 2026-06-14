Intel сохраняет сокет ЛГА 1700: новые подробности о процессорах Raptor Lake Некст

·24·Технологии
Intel сохраняет сокет ЛГА 1700: новые подробности о процессорах Raptor Lake Некст

Компания Intel решила продлить жизнь одной из своих самых популярных платформ — сокета ЛГА 1700. Согласно последним данным, технологический гигант планирует представить в начале 2027 года новые процессоры семейства Raptor Lake Некст, совместимые с этим разъемом. Этот шаг позволит многим пользователям повысить производительность своих компьютеров без необходимости покупки новых материнских плат. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание иксбт.ком, новая линейка выйдет в составе семейства Коре 200 и будет включать серии Коре 3, Коре 5 и Коре 7. В основе этих чипов лежат уже знакомые нам архитектуры Raptor Кове (высокопроизводительные ядра) и Гракемонт (энергоэффективные ядра). Intel на этот раз не будет внедрять принципиально новые технологические решения, продолжая использовать существующий техпроцесс Intel 7.

Технические характеристики и инновации в кэш-памяти

Одной из самых интересных особенностей серии Raptor Lake Некст ожидается новая схема работы с кэш-памятью. По имеющимся данным, в некоторых моделях даже отключенные вычислительные блоки могут обеспечивать дополнительный объем кэш-памяти Л3. Такой асинхронный подход позволит значительно повысить общую производительность без увеличения количества активных ядер.

В линейке новых процессоров ожидаются следующие модели:

  • Коре 7: 8 производительных и 12 энергоэффективных ядер;
  • Коре 5: 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер;
  • Коре 3: только 6 производительных ядер (без энергоэффективных).
Это обновление станет отличным решением, особенно для бюджетного и среднего сегментов. Процессоры Raptor Lake Некст продолжат поддерживать как современную память ДДР5, так и все еще популярный стандарт ДДР4. Это обеспечит пользователям гибкость и экономическую эффективность при обновлении системы.

Конкуренция на рынке и перспективы

Ожидается, что дебют процессоров Raptor Lake Некст на рынке совпадет с выходом чипов AMD на базе архитектуры Zen 6. Однако, если продукты нового поколения, такие как Intel Nova Лаке или AMD Zen 6, ориентированы на энтузиастов, Raptor Lake Некст останется стабильным и доступным решением для массового рынка.

Учитывая широкое распространение систем на сокете ЛГА 1700, эта новость имеет важное значение и для пользователей. Новые процессоры позволят отложить модернизацию компьютерного парка еще на несколько лет, сохранив существующую инфраструктуру.

Подводя итог, можно сказать, что Intel не спешит отказываться от своей успешной платформы. Хотя это и не революционный скачок, данный шаг является стратегическим ходом для максимального использования существующих ресурсов и поддержания лояльности пользователей.

IntelПроцессорRaptor LakeТехнологииКомпьютеры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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