Объявлены системные требования Геарс оф Вар: Э-Дай: несмотря на Унреал Энгине 5, требования низкие

Геарс оф Вар: Э-Дай, один из самых ожидаемых проектов Microsoft, представил неожиданно низкие системные требования для ПК, несмотря на использование движка Унреал Энгине 5. Стало известно, что этот эксклюзив, разрабатываемый студией Те Коалитион, стабильно работает даже на устройствах средней мощности, несмотря на применение современных графических технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, для запуска игры на минимальных настройках достаточно таких видеокарт, как NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600. Это означает, что владельцы видеокарт среднего сегмента прошлых лет смогут комфортно играть в формате Фулл ХД. Также примечательно, что в списке минимальных требований указаны такие модели, как RTX 5050 и еще не вышедшая RX 9060.

Рекомендуемые технические параметры

Рекомендуемые системные требования также не являются завышенными по современным меркам. Для тех, кто хочет играть с высоким качеством графики, рекомендуются следующие устройства:

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ти, RTX 5060 или AMD Radeon RX 6700 КсТ;

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ти, RTX 5060 или AMD Radeon RX 6700 КсТ; Оперативная память: Минимум 12 GB (рекомендуемый объем не указан, но 16 GB считается стандартом);

Минимум 12 GB (рекомендуемый объем не указан, но 16 GB считается стандартом); Постоянная память: 130 GB свободного места на SSD;

130 GB свободного места на SSD; Графический процессор: Intel Арк Б580 также отмечен в обеих категориях.

Объем игры Геарс оф Вар: Э-Дай в 130 GB свидетельствует о высокой детализации игрового мира. Разработчики настоятельно рекомендуют использовать SSD, так как технология Унреал Энгине 5 требует быстрой загрузки данных.

Официальный релиз игры для консолей Xbox Series и платформы Стеам запланирован на 6 октября. Важно отметить, что в рамках новой стратегии Microsoft не планирует выпускать этот проект на конкурирующих консолях (например, PlayStation 5). Это делает Геарс оф Вар: Э-Дай настоящим консольным эксклюзивом.

Эта новость особенно важна для геймеров, так как многие пользователи до сих пор используют видеокарты уровня RTX 2060 и RTX 3060. Подобная оптимизация флагманской игры на движке Унреал Энгине 5 позволит широкой аудитории насладиться графикой нового поколения.