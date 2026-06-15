Генетическая революция: найден способ редактирования ДНК эмбриона человека без повреждения хромосом

Международная группа ученых совершила революционный шаг в редактировании генома эмбрионов человека. Исследователи из Колумбийского университета, Сеульского национального университета и Академии наук Чехии успешно протестировали новую технологию, которая, в отличие от традиционных методов, не повреждает структуру хромосом. Это открытие выводит вопрос безопасности лечения наследственных заболеваний на эмбриональном уровне на новый этап. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе исследования генетики сравнили два подхода: классическую систему КРИСПР/Кас9 и редакторы адениновых оснований (АБЭ). Выяснилось, что технология КРИСПР/Кас9, используемая на протяжении многих лет, вызывает двуцепочечные разрывы в цепи ДНК, что приводит к потере части хромосом или неожиданным мутациям в клетках эмбриона. Подобные дефекты могут привести к остановке развития эмбриона или тяжелым генетическим заболеваниям.

Новый механизм безопасного редактирования

Новая технология АБЭ позволяет вносить точечные изменения в состав ДНК. При этом целостность хромосомы не нарушается, что обеспечивает стабильное развитие эмбриона. Для эксперимента ученые выбрали ген ПКСК9, регулирующий уровень холестерина, и гены ХБГ1/2, отвечающие за синтез гемоглобина. Результаты показали, что процесс «отключения» генов с помощью АБЭ прошел абсолютно безопасно.

Для проверки точности результатов исследователи использовали сложные методы. С помощью СНП-микрочипов и анализа Дигеноме-сек была доказана целостность 1-й и 11-й хромосом в каждой отредактированной клетке. Согласно статистическим данным, преимущество технологии АБЭ по безопасности подтверждено и математически (п < 0.00001), bu esa genetik aralashuv endi "halokatli" emasligini anglatadi.

Новые перспективы для медицины

Это открытие имеет большое значение для репродуктивной медицины, особенно в программах ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). С помощью нового метода появляется возможность:

Увеличить количество здоровых эмбрионов в семьях с тяжелыми наследственными заболеваниями;

Проводить генетическую профилактику для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний;

Создавать точные модели для более глубокого изучения биологии развития человека.

Также было установлено, что эмбриональные стволовые клетки, полученные в ходе исследования, сохранили все необходимые свойства. Это станет надежной основой для выращивания различных тканей и создания новых лекарственных средств для лечения сложных заболеваний в будущем.

Однако специалисты подчеркивают, что до применения этого метода в клинической практике еще далеко. Основная проблема сейчас — генетический мозаицизм, то есть разная степень редактирования различных клеток внутри одного эмбриона. Тем не менее ученые перешли от вопроса «можно ли редактировать эмбрион без повреждений?» к этапу «как полностью контролировать процесс редактирования?»