Казахстан построит крупнейший в Центральной Азии кластер искусственного интеллекта на базе чипов NVIDIA

·14·Технологии
Казахстан построит крупнейший в Центральной Азии кластер искусственного интеллекта на базе чипов NVIDIA

Правительство Казахстана сделало огромный шаг в развитии инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Страна подписала пакет соглашений с американскими компаниями Фиребирд и NVIDIA на общую сумму 10 миллиардов долларов. В рамках этого проекта будет создан крупнейший в регионе вычислительный кластер, что оценивается как стратегический шаг по превращению Казахстана в цифровой хаб Евразии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Данное соглашение было объявлено по итогам встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с вице-президентом NVIDIA Ревом Лебаредяном и основателями Фиребирд. Основная цель проекта — создание высокопроизводительного вычислительного центра на базе 100 тысяч новейших графических процессоров NVIDIA. Ожидается, что проект такого масштаба станет одним из редких технологических комплексов не только в Центральной Азии, но и в мировом масштабе.

«Долина центров обработки данных» и огромная мощность

Центральным элементом программы станет проект «Долина центров обработки данных» (Дата Кентер Валлей), который расположится в городе Экибастуз Павлодарской области. Здесь планируется строительство крупного кампуса с энергетическим потенциалом до 1 ГВ. Для строительства уже выделено 1,4 тысячи гектаров земли, эта территория будет служить для размещения серверов глобальных технологических гигантов.

По словам министра цифрового развития Казахстана Жаслана Мадиева, инвестиции позволят установить ускорители NVIDIA последнего поколения, включая платформы GB300 и Вера Rubin. Эти технологии представляют собой следующее поколение систем ИИ и обеспечивают беспрецедентную скорость при обучении сложных нейросетей и обработке больших объемов данных.

Экономическая эффективность и стратегические цели

По расчетам правительства, запуск этого проекта принесет значительную выгоду экономике страны. Ожидаемые результаты включают:

  • Увеличение годовой экспортной выручки как минимум до 3 миллиардов долларов;
  • Создание новых высокотехнологичных рабочих мест;
  • Привлечение международных технологических компаний на рынок страны;
  • Завоевание лидерства в региональной цифровой инфраструктуре.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие ИИ и цифровой инфраструктуры является одним из стратегических приоритетов страны. По его словам, главная задача проекта — создание благоприятной среды для глобальных цифровых сервисов и крупных международных технологических платформ.

Если этот проект будет реализован в заявленном масштабе, Казахстан будет обладать одним из самых мощных вычислительных комплексов в мире. Это резко повысит позиции страны в глобальной конкуренции между государствами за мощности ИИ. По данным Иксбт.ком, такая инфраструктура может открыть двери для цифрового сотрудничества и новых технологических возможностей и для соседних стран региона, включая Узбекистан.

КазахстанNVIDIAИскусственный ИнтеллектИнвестицииТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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