OnePlus планирует взорвать рынок доступных смартфонов: анонсирована новая модель Н6

Компания OnePlus, известная своими высокопроизводительными устройствами на рынке смартфонов, готовится совершить новую революцию в бюджетном сегменте. Компания официально анонсировала модель OnePlus Н6 из новой серии Н. Ожидается, что устройство удивит пользователей не только ценой, но и временем автономной работы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новый смартфон ориентирован преимущественно на молодежную аудиторию и сочетает в себе современный дизайн и высокую энергоэффективность. В официальном тизере, опубликованном компанией, показано, что устройство поступит в продажу как минимум в двух цветах. Слоган «Алвайс Он. Алвайс Смут» на изображении намекает на длительное время работы от аккумулятора и плавную работу интерфейса.

Цена и технические возможности

На данный момент OnePlus держит в секрете точные технические характеристики устройства. Однако, как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на известного инсайдера Абхишека Ядава, цена смартфона составит около 20 тысяч рупий. Это означает, что на международном рынке стоимость OnePlus Н6 не превысит 200 долларов. Такая ценовая стратегия может значительно укрепить позиции бренда на рынке доступных смартфонов.

По мнению экспертов в мире технологий, OnePlus Н6 по своим техническим характеристикам будет очень близок к модели Норд КЭ6. Тот факт, что их внешний вид практически идентичен, еще больше подкрепляет эти предположения. Поскольку инсайдер Абхишек Ядав ранее уже предоставлял точную информацию о смартфонах серии Xiaomi Ми 10Т, его прогнозы относительно OnePlus также считаются надежными.

На рынке смартфонов Узбекистана бренд OnePlus ценится за стабильное программное обеспечение и качественную сборку. Если новая модель действительно поступит в продажу по цене дешевле 200 долларов, она, несомненно, станет одним из самых привлекательных вариантов для покупателей среднего сегмента в нашей стране. Особенно учитывая высокий спрос на устройства с длительным временем автономной работы, OnePlus Н6 может стать хитом продаж.

Официальная презентация смартфона запланирована на 30 июня текущего года. Именно в этот день будут раскрыты все технические подробности, емкость аккумулятора и характеристики дисплея. Пока пользователям остается лишь надеяться на современный дизайн и доступную цену.