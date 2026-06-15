Рынок портативных игровых консолей растет: AliExpress назвал самые популярные модели

·4·Технологии
Рынок портативных игровых консолей растет: AliExpress назвал самые популярные модели

Рынок портативных игровых устройств демонстрирует значительный рост в начале 2026 года. Согласно результатам исследования, проведенного аналитиками AliExpress в СНГ, спрос на гаджеты данной категории увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель подтверждает растущий интерес пользователей к мобильному игровому опыту и расширение рынка компактных устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Первое место по объему продаж неожиданно заняли представители бюджетного сегмента. В частности, ретро-консоли серии Р36С лидируют в рейтинге самых продаваемых устройств. Эти гаджеты, выпускаемые китайскими брендами, такими как Бойхом, привлекли внимание покупателей своей доступностью и поддержкой классических игр.

Лидеры на базе Android и Линукс

На следующих ступенях рейтинга расположилась модель Ретроид Покет 6, работающая на операционной системе Android. Это устройство позволяет с высоким качеством запускать не только современные мобильные игры, но и различные эмуляторы. Также в списке представлены консоли серии Nintendo Switch — версии Lite и ОЛЭД, ставшие единственным представителем крупных брендов в первой тройке.

По данным иксбт.ком, среди пользователей наблюдается высокий спрос на Андроид-консоли для эмуляции, такие как Аянео и АЙН, а также на компактные устройства на базе Линукс, такие как Миёо и Анберник. Подобные гаджеты стали популярны на платформе AliExpress, так как они редко встречаются в местных магазинах или их заказ напрямую из-за рубежа обходится значительно дешевле.

На рынке Узбекистана интерес к портативным консолям также развивается в соответствии с глобальными тенденциями. Хотя бренд Нинтендо не имеет официальных сервисных центров в нашем регионе, компактные игровые устройства становятся все более популярными среди молодежи и любителей ретро-игр. Особенно доступные ретро-консоли рассматриваются как отличный вариант для подарка или удобное средство для времяпрепровождения в поездках.

Специалисты отмечают, что росту рынка портативных консолей способствуют следующие факторы:

  • Наличие физических кнопок и джойстиков, в отличие от игр на смартфонах;
  • Ностальгия по старым классическим играм и их возрождение на современных экранах;
  • Доступные цены и высокая производительность, предлагаемые китайскими брендами;
  • Время автономной работы и компактность устройств.
В заключение можно сказать, что 2026 год обещает стать новым периодом подъема для портативного гейминга. Пользователи теперь не ограничиваются только дорогими брендами, а активно выбирают альтернативные устройства на различных операционных системах, соответствующих их потребностям.

AliExpressNintendo SwitchГаджетыТехнологииИгры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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