Революция в нефтяной промышленности: в России разработана технология непрерывного бурения

Российские ученые изобрели уникальное устройство, способное радикально ускорить процесс бурения в нефтегазовой отрасли. Платформа, созданная специалистами Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), позволяет вести работы при бурении наклонно-направленных скважин без остановок. Это оценивается как первое в мире технологическое решение такого рода. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Обычно при бурении наклонных скважин буровая колонна сильно вибрирует из-за ударов долота. Такие вибрации негативно влияют на точность оптических гироскопов, определяющих направление скважины. В результате специалисты вынуждены регулярно останавливать бурение для получения точных данных. По данным иксбт.ком, такие технологические перерывы приводят к потере до 15% общего рабочего времени.

Принцип работы и преимущества технологии

Специалисты ПНИПУ для решения этой проблемы разработали специальную платформу, стабилизирующую гироскопы. Устройство устанавливается во внутреннюю часть бурильной трубы, в корпус электродвигателя. Система включает в себя гироскопы и акселерометры, которые контролируют вращение колонны.

Как только датчики фиксируют начало вращения колонны, электродвигатель начинает вращать платформу с той же скоростью, но в противоположном направлении. Это обеспечивает неподвижность и стабильность платформы. В итоге даже при самых сильных вибрациях гироскопы не теряют точности, и необходимость останавливать процесс бурения отпадает.

Новая технология может применяться при бурении любых наклонных скважин как на суше, так и на морском шельфе. По расчетам исследователей, использование этой платформы значительно сокращает время бурения. Например, при месячном цикле работ экономится в среднем 4–5 дней.

С экономической точки зрения это изобретение позволяет сэкономить десятки миллионов рублей на одном объекте. Такая экономия времени и ресурсов является важным фактором снижения себестоимости и повышения эффективности нефтедобывающей промышленности. В настоящее время рассматриваются вопросы широкого внедрения данной разработки в практику.