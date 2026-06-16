В московском метро запустили турникеты нового поколения: началось технологическое обновление

На станции «Деловой центр» Московского метрополитена начался процесс тестирования и ввода в эксплуатацию турникетов нового поколения, произведенных в столице России. Эти устройства коренным образом отличаются от предыдущих моделей не только дизайном, но и высокими технологическими возможностями. По данным иксбт.ком, в настоящее время в западном вестибюле станции установлено восемь таких устройств, и в ближайшее время их число планируется увеличить еще на девять. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Новые турникеты выполнены в компактном и эргономичном корпусе, что позволяет более эффективно использовать пространство станции. По словам представителей Департамента транспорта Москвы, данное оборудование значительно увеличит пропускную способность пассажиропотока. Это поможет сократить очереди на станциях метро, особенно в часы пик (руш хур).

Платежные системы и инновационные решения

Основным преимуществом данных устройств является их многофункциональность. Они адаптированы для работы со всеми современными способами оплаты. В частности, пассажиры могут оплатить проезд следующими способами:

Виртуальные карты «Тройка»;

Система быстрых платежей (СБП);

Технология распознавания лиц (Факе Пай).

Кроме того, турникеты оснащены яркоцветными индикаторами и системой обратной связи через вибрацию (виброотклик). Эта функция помогает пассажиру быстро понять, что оплата прошла успешно. В настоящее время оборудование установлено на временных платформах, ведутся работы по окончательному монтажу и настройке.

Планы на будущее и эффективность

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что данный проект является частью масштабной программы модернизации. Согласно плану, до конца 2031 года в метрополитене столицы, на Московском центральном кольце и центральных диаметрах будет установлено более 4,5 тысяч турникетов нового поколения.

Новая конструкция позволяет увеличить количество проходов на станциях на 20 процентов. Это крайне важный показатель для транспортной системы огромного мегаполиса. Устройства работают быстрее предыдущих моделей, что обеспечивает высокую эффективность управления пассажиропотоком.

В условиях Узбекистана использование подобного инновационного опыта в процессе модернизации Ташкентского метрополитена, особенно расширение систем распознавания лиц и бесконтактных платежей, может создать дополнительные удобства для пассажиров.