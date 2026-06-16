SpaceX объявила о крупной сделке в сфере искусственного интеллекта: Cursor покупают за 60 миллиардов долларов

Компания SpaceX под руководством Илона Маска сообщила о новом соглашении, которое потрясло мир технологий. Компания согласилась приобрести стартап Cursor, разрабатывающий инструменты искусственного интеллекта для программирования, в обмен на акции стоимостью 60 миллиардов долларов. Этот стратегический шаг был предпринят спустя несколько дней после того, как SpaceX завершила свой исторический процесс IPO (первичного публичного размещения акций). Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает издание.

Данная сделка направлена на усиление подразделения искусственного интеллекта в составе SpaceX. Стоит отметить, что это подразделение было сформировано в начале текущего года в результате слияния с компанией xAI Илона Маска. По данным TechCrunch, до соглашения с SpaceX компания Cursor планировала привлечь инвестиции от таких гигантов, как Andreessen Horowitz, Thrive и NVIDIA, а ее рыночная стоимость оценивалась в 50 миллиардов долларов.

Стратегические цели и рыночные перспективы

В отчете, представленном инвесторам, SpaceX оценила рынок продуктов искусственного интеллекта как колоссальный — почти в 26 триллионов долларов. Этот показатель почти равен ВВП США. Приобретая Cursor, компания стремится достичь превосходства в конкуренции с ведущими мировыми AI-лабораториями. Ожидается, что сделка будет полностью завершена в третьем квартале текущего года.

Также стоит отметить, что направление искусственного интеллекта в SpaceX в последнее время столкнулось с рядом трудностей и конфликтов. В частности, возможность создания неприемлемых deepfake-изображений через платформу вызвала резкое общественное недовольство. В настоящее время это подразделение проходит структурную реорганизацию, и технологии Cursor должны стать важным фундаментом в этом процессе.

Финансовые условия сделки

Согласно первоначальным условиям, объявленным в апреле, у SpaceX было два варианта: либо приобрести Cursor в обмен на акции стоимостью 60 миллиардов долларов, либо выплатить штраф (break-up fee) в размере 10 миллиардов долларов в случае отмены сделки. Компания выбрала первый вариант, решив тесно связать свое будущее с искусственным интеллектом.

Для узбекистанских любителей технологий и разработчиков имя Cursor также не является чужим. Эта платформа считается одним из самых передовых инструментов в мире для автоматизации процесса написания кода и исправления ошибок. Присоединение этого стартапа к компании, занимающейся космическими технологиями, такой как SpaceX, означает, что в будущем сложные инженерные программы также будут создаваться с помощью искусственного интеллекта.

По мнению экспертов, эта покупка является частью стратегии Илона Маска по объединению всех его проектов — Tesla, SpaceX и xAI — в единую технологическую экосистему. Теперь SpaceX стремится стать ведущей силой не только в освоении космоса, но и на рынке программного обеспечения.