В Индии блокируют Telegram из-за мошенничества на национальных экзаменах

Правительство Индии распорядилось временно ограничить использование мессенджера Telegram перед вступительными экзаменами в крупнейшие медицинские вузы страны (НИТ (УГ)). Данное решение принято с целью пресечения деятельности преступных групп, занимающихся незаконной продажей экзаменационных вопросов и обманом студентов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным Национального агентства по тестированию (НТА), ограничения будут действовать до 22 июня. Эта мера была признана необходимой для обеспечения информационной безопасности во время повторных тестов, которые пройдут 21 июня. Агентство обеспокоено тем, что мошенники используют платформу для распространения фальшивых экзаменационных листов и дезинформации среди абитуриентов.

Функция редактирования сообщений также может быть ограничена

Ожидается, что Telegram может быть не только полностью заблокирован, но и ограничен в некоторых функциях. В частности, правительство потребовало от администрации мессенджера отключить возможность редактирования сообщений до 30 июня. Представители НТА подчеркивают, что мошенники используют именно эту функцию для создания ложных доказательств того, что вопросы к экзамену якобы были слиты ранее.

Эти резкие меры принимаются в соответствии со статьей 69А Закона Индии об информационных технологиях. Эта статья дает государству право блокировать онлайн-сервисы и контент в целях поддержания общественного порядка. Однако данное решение подверглось резкой критике со стороны защитников цифровых прав.

Такие организации, как Интернет Фридом Фундатион, называют полную блокировку платформы Telegram «непропорциональной мерой». По их мнению, борьба исключительно с незаконным контентом была бы более эффективной, чем блокировка всего средства связи. Эксперты оценивают эту блокировку как временное решение, которое не устраняет корень проблемы.

Крупнейший рынок мессенджера под угрозой

Индия является крупнейшим рынком в мире по количеству скачиваний Telegram. Поэтому данный временный запрет может оказать значительное влияние на глобальный авторитет мессенджера и его пользовательскую базу. Тем не менее, на момент публикации сообщений Telegram на территории Индии все еще оставался доступен, а функция редактирования работала.

Напомним, что конфликт вокруг экзаменов НИТ (УГ) начался в прошлом месяце из-за скандала с утечкой вопросов. В настоящее время по этому делу ведется федеральное расследование, а правительство пытается реформировать национальную систему тестирования. Ситуация с Telegram стала очередным подтверждением усиления контроля над цифровыми платформами в Индии.