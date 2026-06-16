Redmi Турбо 5 вышел на глобальный рынок: гигантский аккумулятор и долгосрочные обновления

Redmi, суббренд корпорации Xiaomi, представил одну из своих самых ожидаемых моделей смартфонов — Redmi Турбо 5 на рынках за пределами Китая. Устройство претендует на лидерство в среднебюджетном сегменте благодаря своим техническим характеристикам, особенно беспрецедентно емкому аккумулятору и многолетней программной поддержке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, международная версия смартфона (впервые на рынке Индии) почти не отличается от китайской. Главным преимуществом устройства является огромный аккумулятор емкостью 7540 mAh. Такой источник питания позволяет пользователям работать в интенсивном режиме несколько дней. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 В и реверсивная проводная зарядка мощностью 27 В.

Экран и производительность

Модель Redmi Турбо 5 оснащена плоским АМОЛЭД-дисплеем диагональю 6,59 дюйма с разрешением 1,5К. Частота обновления экрана составляет 120 Hz, а пиковая яркость достигает рекордных 3500 нит. Это гарантирует четкость изображения даже при солнечном свете. Внутри устройства установлен процессор MediaTek Dimensity 8500-Ултра, обеспечивающий высокую производительность.

Для предотвращения перегрева смартфона внедрена система охлаждения с испарительной камерой 3Д Ice Луп площадью 5300 мм2. Это важное нововведение особенно для пользователей, работающих с тяжелыми играми и сложными графическими задачами. В области камер Redmi также не стал экономить: основной модуль оснащен 50-мегапиксельным сенсором Sony ИМКс882, который дополняется 8-мегапиксельным широкоугольным объективом. Для любителей селфи предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп.

Программное обеспечение и уровень защиты

4 года крупных обновлений операционной системы;

6 лет обновлений системы безопасности.

Новая модель работает под управлением операционной системы HyperOS 3 на базе Android 16. Компания Xiaomi обещает для этой модели долгосрочную поддержку:

Кроме того, Redmi Турбо 5 отличается устойчивостью к экстремальным условиям. Его корпус защищен по стандартам ИП66, ИП68, ИП69 и ИП69К. Это означает, что смартфон не боится не только попадания в воду, но и струй горячей воды под высоким давлением. На данный момент версия с памятью 8/256 GB оценивается примерно в 380 долларов, а модель 12/256 GB — в 410 долларов. Появление этой модели на рынке Узбекистана ожидается в ближайшие месяцы.