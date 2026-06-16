Компания Astrobotic представила лунный модуль Griffin-1: подробности новой миссии

·4·Технологии
Компания Astrobotic представила лунный модуль Griffin-1: подробности новой миссии

Американская компания Astrobotic почти полностью завершила сборку своего нового лунного посадочного модуля Griffin-1 и готовит его к финальным испытаниям. В ближайшее время устройство будет отправлено в Лабораторию реактивного движения (JPL) NASA, где пройдет проверку на устойчивость к вибрационным и термическим нагрузкам. Данная миссия имеет критическое значение для компании, так как она представляет собой возможность восстановить репутацию после неудачи в начале этого года. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, модуль Griffin-1 способен доставить на поверхность Луны полезную нагрузку массой до 650 кг. Согласно плану, аппарат будет запущен в космос в четвертом квартале 2024 года с помощью тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Это будет вторая попытка Astrobotic осуществить мягкую посадку на Луну.

Выводы из ошибок и технические обновления

Напомним, что в январе 2024 года миссия с модулем Peregrine-1 завершилась неудачей. Тогда из-за неисправности клапана в двигательной установке аппарат потерял ориентацию и не смог приземлиться на Луну. При создании проекта Griffin-1 инженеры глубоко проанализировали этот инцидент и радикально модернизировали топливную систему.

В качестве основного изменения была внедрена резервная схема, состоящая из двух независимых и разнотипных клапанов вместо одного. Представители Astrobotic подчеркивают, что такая архитектура полностью исключает повторение предыдущей проблемы. В настоящее время на модуль установлены почти все научные приборы, за исключением лунохода FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform), который будет добавлен на мысе Канаверал перед стартом.

На пути к освоению южного полюса Луны

Луноход FLIP был разработан компанией Astrolab всего за 18 месяцев после остановки проекта VIPER от NASA. Этот аппарат послужит технологическим полигоном для будущих управляемых грузовых роверов. Специалисты NASA считают миссию Griffin-1 одним из важнейших этапов в освоении южного полюса Луны.

В ходе миссии на практике будут протестированы технологии посадки, системы связи, дистанционное управление робототехникой и взаимодействие элементов будущей лунной инфраструктуры. Кроме того, недавнее приобретение Astrobotic компанией Voyager Technologies еще больше подогрело интерес к проекту. Новые владельцы рассматривают эту миссию как часть стратегии по обеспечению постоянного присутствия человека на Луне.

Если миссия Griffin-1 завершится успешно, он станет одним из крупнейших коммерческих аппаратов, отправленных на поверхность спутника Земли. Это станет огромным шагом не только для частной космонавтики, но и для международного научного сообщества, заложив фундамент для строительства постоянных баз на Луне в будущем.

AstroboticGriffin-1NASASpaceXЛунная Миссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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