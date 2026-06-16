Ошибки искусственного интеллекта будут устранены: стартап Probably привлек 9 миллионов долларов инвестиций

В то время как технологии искусственного интеллекта, особенно большие языковые модели (LLM), продолжают развиваться, их основной проблемой остаются галлюцинации или неверная интерпретация точных фактов. Стартап Probably, целью которого является радикальное решение этой проблемы, недавно привлек инвестиции в размере 9 миллионов долларов от венчурного фонда Andreessen Horowitz. Этот проект обещает поднять уровень точности систем ИИ до 99,99%, как у традиционного программного обеспечения. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

По словам основателя Probably Питера Элиаса, основная цель компании — полностью прекратить попадание ошибочной информации к пользователю. Сегодня ChatGPT или другие популярные модели иногда уверенно предоставляют неверные данные. Для контроля этого процесса стартап разработал специальную систему «брони для инженерии данных» (data science mech suit). Эта система проверяет ответ ИИ через детерминированный валидатор и мгновенно отклоняет результаты, не соответствующие базе данных.

Малые модели и высокая эффективность

Первым продуктом, разработанным в рамках проекта, стал аналитический инструмент, предназначенный для быстрого получения ответов из сложных наборов данных. Каждый результат предоставляется вместе со ссылками на источники и историей аудита. По данным ixbt.com, особенность системы заключается в том, что она может работать с высокой точностью даже на гораздо более простых и малых нейросетях вместо самых мощных и дорогих моделей.

Элиас отмечает, что за счет достаточного уточнения контекста можно снизить нагрузку на модель. В настоящее время инструмент Probably использует модели, которые в четыре раза слабее ведущих (frontier) моделей, но способны работать на локальных компьютерах (без дата-центров). Это позволяет компаниям значительно сократить расходы на ИИ (token costs).

Будущие перспективы и сферы применения

Технология Probably не ограничится только анализом данных. В будущем планируется применять этот движок в следующих областях, где точность имеет критическое значение:

Бухгалтерия и финансовая отчетность;

Медицинская диагностика и услуги;

Анализ юридических документов;

Инженерия и техническое проектирование.

Основатель стартапа также затронул тему того, почему крупные технологические лаборатории не спешат создавать подобные системы. По его мнению, такие гиганты, как OpenAI или Google, материально заинтересованы в том, чтобы пользователь отправлял повторные запросы для исправления ошибок модели, то есть тратил больше токенов. Probably же, напротив, стремится сэкономить время и средства пользователя, достигая 100-процентной точности с первой попытки.

Эти инвестиции могут ознаменовать новый этап на рынке искусственного интеллекта. Если команда Probably выполнит свое обещание, мы вскоре вступим в эпоху, когда ошибки «умных» ботов будут полностью ограничены. Это расширит возможности интеграции ИИ в бизнес-процессы без рисков.