Просторы Вселенной и законы физики: почему инопланетяне не могут попасть на Землю

·56·Технологии
Просторы Вселенной и законы физики: почему инопланетяне не могут попасть на Землю

В последнее время на фоне публикации секретных документов правительством США и новых проектов известного режиссера Стивена Спилберга об инопланетянах вновь разгорелись споры о внеземных существах, которые могли бы посетить Землю. Опросы, проведенные в США и Австралии, показывают, что почти треть населения верит в визиты пришельцев на нашу планету. Однако законы современной физики и колоссальные масштабы космоса делают такие визиты практически невозможными. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, первым и главным препятствием на пути таких путешествий является расстояние. Проксима Центавра, ближайшая к Солнцу звезда, находится на расстоянии примерно 40 триллионов километров от Земли. Чтобы преодолеть это расстояние со скоростью света, потребуется 4,3 года. Самый быстрый аппарат, созданный человечеством — зонд Parker Solar Probe, движется со скоростью всего 191 км/с, что составляет лишь 0,064% от скорости света. С такой скоростью путь до ближайшей соседней звезды займет 6 650 лет.

Проблема времени и энергии

Даже если появится возможность двигаться на скоростях, близких к световой, вступает в силу теория относительности Альберта Эйнштейна. С увеличением скорости течение времени замедляется. Например, после года пребывания на Международной космической станции астронавт NASA Скотт Келли оказался на несколько миллисекунд «моложе» своего близнеца на Земле. На межзвездных расстояниях этот эффект усиливается настолько, что к моменту возвращения экипажа жизнь на Земле может измениться на сотни лет.

Следующее серьезное ограничение связано с энергетикой. Согласно законам физики, чем ближе объект приближается к скорости света, тем больше становится его масса, и для дальнейшего ускорения требуется бесконечное количество энергии. На сегодняшний день ни один доступный человечеству источник энергии не способен привести в движение столь массивный корабль.

Сама Вселенная также представляет собой опасную среду для путешественников. Хотя космос считается вакуумом, в нем присутствуют частицы газа и пыли. Для корабля, движущегося на сверхвысокой скорости, даже один атом водорода может стать источником мощной радиации, способным уничтожить судно и его экипаж.

Хотя теоретически существуют модели перемещения быстрее света, такие как двигатель Алькубьерре, пока они остаются лишь математическими расчетами на бумаге. На практике же, даже если инопланетяне существуют, для достижения Земли им пришлось бы полностью обойти законы физики, что, согласно современным научным представлениям, невозможно.

ВселеннаяФизикаНаукаNASAИнопланетяне
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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