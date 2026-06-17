Опасность искусственного интеллекта: лишь 16% американцев верят в будущее технологии
Несмотря на то, что технологии искусственного интеллекта (AI) становятся неотъемлемой частью мировой экономики и повседневной жизни, в обществе растет недоверие к этим инновациям. Результаты нового исследования, проведенного центром Пев Ресеарч, показали, что лишь 16% населения США оценивают влияние AI в ближайшие 20 лет положительно. Большинство респондентов выразили обеспокоенность стремительным технологическим развитием. Об этом сообщает .
Согласно данным исследования, почти 40% американцев считают, что искусственный интеллект принесет обществу негативные последствия. Самое интересное, что среди молодежи до 30 лет, выросшей вместе с технологиями, пессимистичные настроения еще сильнее. Лишь 14% представителей этой возрастной группы с надеждой смотрят в будущее AI. Это свидетельствует о том, что цифровое поколение острее ощущает социальные и экономические риски, которые могут возникнуть из-за новых технологий.
Сомнения в вопросах контроля и безопасностиГраждане недовольны не только самой технологией, но и институтами, которые ее регулируют. 67% опрошенных не верят, что правительство США сможет эффективно регулировать искусственный интеллект. Кроме того, 59% респондентов сомневаются в том, что технологические компании разрабатывают эти инструменты безопасным образом. По мнению многих, темпы развития AI стали чрезмерно высокими, и контролировать этот процесс становится всё труднее.
Несмотря на это, люди не перестали пользоваться сервисами искусственного интеллекта в повседневной жизни. Напротив, показатель использования чат-ботов растет с каждым днем. Сегодня четверть американцев ежедневно обращается к различным АИ-ботам. В основном они используются в рабочих процессах и для проведения научных исследований. Это указывает на своеобразный «парадокс» в обществе — одновременное наличие и страха, и потребности в технологии.
Ведущие платформы на рынкеСреди чат-ботов абсолютное лидерство сохраняет продукт компании OpenAI — ChatGPT. В исследовании отмечается, что 44% взрослого населения США используют этого бота, что в два раза больше по сравнению с 2023 годом. Список других популярных платформ выглядит следующим образом:
- ChatGPT — 44%;
- Gemini (Google) — 24%;
- Copilot (Microsoft) — 17%;
- МетаАИ — 14%;
- Grok (Elon Musk) — 8%.
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