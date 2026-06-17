Опасность искусственного интеллекта: лишь 16% американцев верят в будущее технологии

Несмотря на то, что технологии искусственного интеллекта (AI) становятся неотъемлемой частью мировой экономики и повседневной жизни, в обществе растет недоверие к этим инновациям. Результаты нового исследования, проведенного центром Пев Ресеарч, показали, что лишь 16% населения США оценивают влияние AI в ближайшие 20 лет положительно. Большинство респондентов выразили обеспокоенность стремительным технологическим развитием. Об этом сообщает .

Согласно данным исследования, почти 40% американцев считают, что искусственный интеллект принесет обществу негативные последствия. Самое интересное, что среди молодежи до 30 лет, выросшей вместе с технологиями, пессимистичные настроения еще сильнее. Лишь 14% представителей этой возрастной группы с надеждой смотрят в будущее AI. Это свидетельствует о том, что цифровое поколение острее ощущает социальные и экономические риски, которые могут возникнуть из-за новых технологий.

Сомнения в вопросах контроля и безопасности

Граждане недовольны не только самой технологией, но и институтами, которые ее регулируют. 67% опрошенных не верят, что правительство США сможет эффективно регулировать искусственный интеллект. Кроме того, 59% респондентов сомневаются в том, что технологические компании разрабатывают эти инструменты безопасным образом. По мнению многих, темпы развития AI стали чрезмерно высокими, и контролировать этот процесс становится всё труднее.

Несмотря на это, люди не перестали пользоваться сервисами искусственного интеллекта в повседневной жизни. Напротив, показатель использования чат-ботов растет с каждым днем. Сегодня четверть американцев ежедневно обращается к различным АИ-ботам. В основном они используются в рабочих процессах и для проведения научных исследований. Это указывает на своеобразный «парадокс» в обществе — одновременное наличие и страха, и потребности в технологии.

Ведущие платформы на рынке

Среди чат-ботов абсолютное лидерство сохраняет продукт компании OpenAI ChatGPT . В исследовании отмечается, что 44% взрослого населения США используют этого бота, что в два раза больше по сравнению с 2023 годом. Список других популярных платформ выглядит следующим образом:

ChatGPT — 44%;

— 44%; Gemini (Google) — 24%;

(Google) — 24%; Copilot (Microsoft) — 17%;

(Microsoft) — 17%; МетаАИ — 14%;

— 14%; Grok (Elon Musk) — 8%.

В исследовании также заметны гендерные различия. Мужчины проявляют больше интереса и доверия к искусственному интеллекту, активно используя сервисы различных брендов (например, Copilot и Grok). Женщины же относятся к технологии с большей осторожностью, выражая обеспокоенность ее этическими и социальными аспектами. В заключение можно сказать, что хотя AI стремительно входит в нашу жизнь, уровень его социального принятия все еще остается низким.