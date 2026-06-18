Компания Шарге выпустила новый внешний аккумулятор на базе автомобильных батарей

Компания Шарге, известная на рынке современных гаджетов своим нестандартным дизайном и высокотехнологичными решениями, представила новый тип внешнего аккумулятора (повер банк). Это устройство привлекает внимание любителей технологий не только своей компактностью, но и тем, что оно оснащено аккумуляторными элементами, используемыми в электромобилях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным иксбт.ком, главной особенностью нового устройства являются установленные внутри элементы питания типа 21700. Стоит отметить, что именно такие источники питания широко применяются при производстве современных электромобилей, включая автомобили Tesla. Это свидетельствует о длительном сроке службы устройства и высокой плотности энергии.

Емкость устройства составляет 10 000 mAh, и оно поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 45 В. Кроме того, оно совместимо с протоколами ПД 3.0 и СКП, что позволяет эффективно заряжать не только смартфоны, но также планшеты и некоторые ноутбуки. Зарядка самого аккумулятора осуществляется мощностью 30 В.

Инновационная конструкция и долговечность

Инженеры Шарге, с целью создания удобства для пользователей, интегрировали в устройство кабель Тйпе-К длиной 60 сантиметров. Этот кабель выдвигается из корпуса с помощью специального механизма и возвращается на место после использования. По заявлению производителя, данный механизм выдерживает 30 000 циклов растяжения, что означает исключительную износостойкость устройства при ежедневном активном использовании.

Кроме того, устройство оснащено цветным ЛКД-экраном с диагональю 1,14 дюйма. Этот дисплей с разрешением 240 кс 135 пикселей в режиме реального времени отображает важную информацию, такую как уровень заряда, сила тока, напряжение и оставшееся время до полной зарядки. Такой функционал позволяет пользователю полностью контролировать процесс.

Вес устройства составляет всего 235 грамм, что делает его удобным спутником для путешествий и ежедневных прогулок. Помимо встроенного кабеля, в корпусе имеются дополнительные порты УСБ-А и USB-C, через которые можно одновременно заряжать несколько гаджетов.

На рынке Узбекистана продукция бренда Шарге также становится популярной благодаря своему прозрачному дизайну и качеству. Ожидается, что оснащение новой модели элементами, соответствующими стандартам автомобильной промышленности, еще больше повысит ее конкурентоспособность на рынке.