Xiaomi представила первую портативную кофемашину Mijia для приготовления кофе в дороге

·27·Технологии
Xiaomi представила первую портативную кофемашину Mijia для приготовления кофе в дороге

Компания Xiaomi, известная в мире технологий своей обширной экосистемой, продемонстрировала очередное инновационное устройство. Новая портативная кофемашина, выпущенная под брендом Mijia, теперь позволит любителям кофе наслаждаться любимыми напитками в любом месте — будь то долгое путешествие или отдых на природе. Это компактное устройство привлекает внимание не только своей удобностью, но и техническими возможностями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

по сообщению издания иксбт.ком, новое устройство уже доступно для предзаказа на рынке Китая. Официальная цена устройства установлена на уровне 799 юаней (примерно 118 долларов), однако первые покупатели могут приобрести его со скидкой за 559 юаней (примерно 88 долларов). Ожидается, что этот гаджет скоро станет доступен для любителей технологий из Узбекистана через международные торговые площадки.

Технические характеристики и дизайн

Портативная кофемашина Mijia имеет ультракомпактные размеры: ее высота составляет 24,5 см, а диаметр — всего 7,15 см. Такие габариты позволяют носить ее в сумке, как обычный термос. Главным преимуществом устройства является мощный насос, способный создавать давление до 20 бар. Этот показатель близок к уровню профессиональных кофемашин, что помогает полностью раскрыть вкус и аромат кофе.

Устройство обладает универсальностью: оно подходит как для специальных капсул, так и для молотого кофе. По заявлению производителя, приготовление горячего или холодного напитка занимает всего 45 секунд. Это важный фактор для современных пользователей, которые ценят свое время.

Автономность и зарядка

Внутри гаджета установлены три аккумулятора общей емкостью 7500 mAh. Устройство заряжается через современный порт USB-C с мощностью 45 В. Процесс восстановления энергии также достаточно быстрый: для зарядки с 20% до 80% достаточно 30 минут, а полная зарядка занимает 80 минут. Кроме того, его можно подпитывать с помощью внешнего аккумулятора (Повер Банк).

Энергопотребление устройства может варьироваться в зависимости от стиля использования:

  • если в устройство заливать предварительно нагретую воду, то на одном заряде можно приготовить до 400 чашек кофе;
  • если кофемашине необходимо нагревать воду самостоятельно, то заряда хватит примерно на 3 чашки напитка;
  • Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту ИП55.

Подводя итог, эта новинка от Xiaomi стала отличным решением для сторонников активного образа жизни и путешественников. Ожидается, что портативная кофемашина в ближайшее время появится на глобальном рынке и задаст новый тренд в кофейной культуре.

XiaomiMijiaТехнологииГаджетКофемашина
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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