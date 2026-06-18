Известный инвестор Роелоф Бота вошел в совет директоров SpaceX

·25·Технологии
Известный инвестор Роелоф Бота вошел в совет директоров SpaceX

Компания SpaceX под руководством Илона Маска решила расширить состав своего совета директоров. Согласно официальному отчету, представленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), бывший глава венчурного фонда Секуоиа Капитал Роелоф Бота был назначен членом совета директоров SpaceX. Об этом сообщает Techcrunch.ком, и данное назначение было объявлено менее чем через неделю после одного из крупнейших публичных размещений акций (IPO) в истории компании. сообщает издание.

Роелоф Бота станет не только членом совета директоров, но и войдет в состав аудиторского комитета компании. Представители SpaceX отметили, что многолетний опыт Боты и его мастерство в управлении публичными компаниями помогут усовершенствовать корпоративное управление. Он будет занимать свою должность до следующего ежегодного собрания акционеров.

Знакомство времен PayPal и многолетнее сотрудничество

Интересно, что пути Роелофа Боты и Илона Маска пересеклись еще четверть века назад. В 2000 году, когда Бота начал работать в платежной системе PayPal, Маск занимал должность генерального директора этой компании. Хотя в то время Маск был вынужден покинуть компанию, их профессиональные связи сохранились. После ухода Боты с поста главы Секуоиа Капитал в конце прошлого года его присоединение к проекту SpaceX рассматривается как логическое продолжение.

Фонд Секуоиа Капитал инвестировал в SpaceX в 2019 году. По имеющимся данным, до процесса IPO фонд владел долей в 1,5% космического гиганта. Сегодня рыночная стоимость этой доли, по оценкам, превышает 20 миллиардов долларов, что считается одной из самых успешных инвестиций на рынке венчурного капитала.

Состав совета и стратегическое значение

С приходом Боты число членов совета директоров SpaceX достигло девяти человек. В настоящее время в состав совета входят самые доверенные лица Илона Маска, включая таких опытных специалистов, как Антонио Грасиас, Люк Носек и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл. Также членом совета является исполнительный директор Google Дональд Харрисон.

По мнению экспертов, присоединение к совету финансиста и стратега такого высокого уровня произошло на крайне важном этапе для SpaceX. Теперь компания должна повышать прозрачность и подотчетность не просто как стартап, реализующий частные проекты, а как крупный участник публичного рынка. Ожидается, что опыт Роелофа Боты в области аудита будет иметь решающее значение именно в этих вопросах.

На данный момент Бота не сделал официального заявления по поводу этого назначения. Однако документы, представленные SpaceX, свидетельствуют о том, что компания уделяет серьезное внимание обеспечению долгосрочной финансовой стабильности. Подобные изменения, несомненно, еще больше укрепят доверие инвесторов на рынке космических технологий.

SpaceXИлон МаскRoelof BothaSequoia CapitalТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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