«Закрытый клуб» по искусственному интеллекту: США и Евросоюз создают новый альянс

·3·Технологии
«Закрытый клуб» по искусственному интеллекту: США и Евросоюз создают новый альянс

Технологии искусственного интеллекта (AI) становятся новым инструментом мировой политики. США и страны Европы обсуждают специальный механизм, который будет отдавать приоритет близким союзникам при доступе к самым передовым AI-моделям. Эта инициатива фактически означает формирование закрытой системы, создающей эксклюзивные возможности для «доверенных партнеров». Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в своем материале.

Этот стратегический шаг произошел на фоне ужесточения политики Вашингтона в области экспорта AI. В частности, после того как администрация Дональда Трампа ввела ограничения на самые мощные модели компании Anthropic, в технологическом мире усилились опасения. Теперь право использования новейших разработок может напрямую зависеть от геополитического статуса страны.

Безопасность и внешнеполитическое давление

Поводом для обсуждений послужило ограничение поставок высокомощных моделей Anthropic, таких как Mythos и Fable, иностранным клиентам. По данным Ixbt.com, данные меры были приняты с точки зрения национальной безопасности из-за обнаружения уязвимостей, позволяющих обходить встроенные ограничения систем. Однако многие аналитики расценивают это как инструмент технологического давления.

Концепция «доверенного партнерства» была рассмотрена в рамках саммита G7 между министром торговли США Говардом Лютником и европейскими дипломатами. Согласно плану, доступ к моделям уровня frontier (высшего уровня) будет предоставлен только тем государствам, которые признаны близкими союзниками Вашингтона. Это может привести к технологическому неравенству на мировом рынке.

Отношение техгигантов и Европы

В переговорах участвуют не только политики, но и лидеры отрасли. В частности, ожидается активное участие генерального директора Anthropic Дарии Амодеи и главы OpenAI Сэма Альтмана. Европейская комиссия, в свою очередь, потребовала от Вашингтона четких разъяснений по введенным ограничениям. Вице-президент комиссии Хенна Вирккунен подчеркнула, что меры не должны носить дискриминационный характер.

В текущей ситуации Европа также стремится обеспечить свою технологическую независимость. Хотя европейские компании отстают от таких гигантов, как OpenAI или Google, Брюссель увеличивает инвестиции в развитие собственных AI-технологий. Это часть стратегии по снижению зависимости от американских разработок.

В самих США эти ограничения также подверглись критике. Ассоциация SIIA, объединяющая таких гигантов, как Apple, Amazon и Google, предупредила, что экспортные ограничения могут нанести ущерб глобальному распространению американских технологий. Сегодня AI становится не только экономическим фактором, но и неотъемлемой частью национальной безопасности, превращая мир в новую арену технологического соперничества.

Искусственный ИнтеллектСШАOpenAIТехнологииAnthropic
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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