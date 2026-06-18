Adobe интегрировала своего AI-помощника в Premiere, Illustrator и InDesign

Компания Adobe значительно обновила своего AI-помощника Firefly, интегрировав его в такие популярные программы, как Premiere, Illustrator, InDesign и Frame.io. Этот шаг открывает новую эру в автоматизации сложных процессов для дизайнеров и видеомонтажеров. Теперь пользователи могут напрямую использовать помощь AI для создания бренд-китов, подготовки продуктовых видео и работы над раскадровками (storyboard). Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

По данным ixbt.com, обновленное приложение Firefly теперь позволяет пользователям сохранять любой созданный элемент как отдельный компонент и повторно использовать его в других проектах. Эта функция значительно упрощает работу специалистов, создающих контент для нескольких платформ. Adobe постепенно дополняет свою экосистему простыми и эффективными AI-инструментами, становясь похожей на сервис Canva.

Новые возможности в обработке видео и графики

Для пользователей Premiere Pro AI-помощник стал настоящим подспорьем. Он берет на себя технические задачи, такие как автоматическая сортировка файлов, групповое переименование видеоклипов, определение вопросов в интервью и расстановка маркеров в важных местах. Это позволяет монтажерам избавиться от трудоемкой рутины и больше сосредоточиться на творческом процессе.

В программе Illustrator искусственный интеллект выполняет такие задачи, как реорганизация слоев (layers) и проверка отсутствующих шрифтов в документе. Кроме того, Adobe представила новую функцию «Elements». С ее помощью персонажей, объекты и локации, созданные AI, можно сохранять в специальной базе для последующего использования. Это крайне важно для обеспечения согласованности между проектами.

Командная работа и интеграция

Компания также внедрила функцию «Projects» для совместной работы. Эта функция позволяет хранить все имеющиеся ресурсы в одном месте и делиться контекстом проекта с членами команды. Например, группы, работающие над бренд-кампаниями или видеосериалами, получают одновременный доступ ко всем необходимым материалам.

Firefly сейчас поддерживается не только продуктами Adobe, но и внешними AI-системами, такими как ChatGPT, Claude и Copilot. Компания планирует в ближайшее время наладить сотрудничество с Google Gemini и Slack. Основная цель Adobe — полностью автоматизировать процессы, которые ранее состояли из десятков этапов, создав единого AI-помощника, работающего в нескольких приложениях.

Создание логотипа и цветовой палитры путем описания стиля бренда;

Подготовка профессиональных продуктовых видео из обычных фотографий;

Автоматическое создание раскадровок для видеопроектов;

Совместное редактирование и обмен проектами.

В настоящее время большинство этих новых функций находятся на стадии закрытого бета-тестирования и, как ожидается, станут доступны всем подписчикам в ближайшие месяцы. Эти изменения делают программы Adobe привлекательными не только для профессионалов, но и для новых пользователей, стремящихся к быстрому результату с помощью AI.