Spotify запустил систему бронирования билетов для истинных фанатов

Крупнейшая в мире музыкальная стриминговая платформа Spotify представила новую возможность для своих самых лояльных пользователей. Новая система под названием «Ресервед бй Spotify» выявляет преданных поклонников артистов и позволяет им забронировать билеты на концерты до начала общих продаж. Этот шаг является важной частью стратегии платформы по работе с «суперфанатами». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Новая функция изначально будет доступна пользователям Премиум в США старше 18 лет. Первым партнером проекта стал певец Роле Модел. Поклонники, интересующиеся его концертными турами, начнут получать уведомления о выделенных им билетах с 23 июня. Spotify особо подчеркнул, что не будет взимать никаких дополнительных комиссий за эти транзакции.

Борьба с перекупщиками билетов

Основная цель данной системы — борьба с перепродажей (спекуляцией) и ботами, что является главной проблемой на рынке билетов. В настоящее время билеты на концерты популярных исполнителей раскупаются автоматизированными программами за считанные секунды после выхода в продажу и затем перепродаются в несколько раз дороже. Spotify же стремится доставить билеты не ботам, а реальным людям, которые регулярно слушают песни артиста.

По данным иксбт.ком, система тщательно анализирует активность пользователя при предложении билетов. При этом учитывается не только количество прослушиваний, но и репосты (шаре) и другие интерактивные действия. Самое главное, что система не допускает фальсификации статистики с помощью искусственного интеллекта или ботов. Простого фонового прослушивания музыки будет недостаточно для получения статуса «суперфаната».

Геолокация и условия использования

Система Ресервед также учитывает местоположение пользователя. Билеты предлагаются только тем фанатам, которые находятся недалеко от места проведения концерта. Если пользователь соответствует всем требованиям, на главной странице приложения Spotify появится специальное предложение. Там можно будет ознакомиться с датами концертов и установить напоминание о покупке билетов.

На данный момент проект действует только для концертов на площадках Ливе Натион и продаж через платформу Тикетмастер. В будущем компания планирует охватить более мелкие концертные залы и международные рынки, включая регионы Европы и Азии. Это может облегчить покупку билетов на концерты мировых звезд для пользователей Spotify в Узбекистане в будущем.

Стоит отметить, что количество «суперфанатов» не всегда может соответствовать количеству мест в концертном зале. Поэтому даже самым активным слушателям билет не гарантирован, однако за ними сохраняется возможность покупки до общего старта продаж в течение 24 часов. Это выгодно и для Spotify, так как стимулирует пользователей сохранять платную подписку и проводить больше времени в приложении.