МапТап: новая интеллектуальная географическая игра, вытесняющая Вордле

·15·Технологии
МапТап: новая интеллектуальная географическая игра, вытесняющая Вордле

В то время как всемирно известная игра Вордле отмечает свое пятилетие, многие пользователи отмечают, что начали немного уставать от ежедневных словесных головоломок. Сейчас среди любителей интеллектуальных игр набирает популярность новый географический проект под названием МапТап. Эта игра не только проверяет знания, но и позволяет пользователям визуально изучать карту мира. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в своем материале.

МапТап доступна в виде веб-браузера и мобильного приложения, предлагая пользователям пять географических вопросов ежедневно. Основное условие игры — точно найти и отметить на карте мира заданный город, историческое место или остров. За каждую попытку начисляется от 0 до 100 баллов в зависимости от точности определения расстояния. Уровень сложности вопросов растет от простого к сложному: если первый вопрос может касаться такого крупного мегаполиса, как Лондон, то последний может оказаться маленьким островным государством в Тихом океане.

Механика игры и ее особенности

Система баллов в МапТап устроена оригинально. Баллы, набранные в последних, самых сложных вопросах, умножаются в 2 или 3 раза, что позволяет оценивать общий результат по 1000-балльной системе. По данным издания The Verge, результат выше 900 баллов считается очень хорошим. Как и в Вордле, здесь реализована функция обмена результатами с друзьями в социальных сетях и группах мессенджеров.

Отличие этого проекта от других географических игр (например, Ворлдле или Глобле) заключается в том, что он не заводит пользователя в тупик. Даже если вы не знаете названия страны, вы можете отметить примерную точку на карте, сделать вывод из своей ошибки и увидеть расстояние. Это превращает игровой процесс из скучного поиска в захватывающее приключение.

Образовательное значение и интересные факты

МапТап — это не просто способ скоротать время, но и мощная образовательная платформа. В конце каждой игры пользователю предоставляется краткая, но содержательная информация о найденных местах. Например, одна из недавно проведенных игр была посвящена жизни и путешествиям знаменитого путешественника КсИВ века Ибн Баттуты, в которой пользователи совершили виртуальное путешествие по Африке, Азии и Пиренейскому полуострову.

Игра предназначена не только для специалистов по географии, но и для обычных любителей. Хотя те, кто хорошо знает карту, имеют преимущество, любой человек может значительно повысить свои знания при регулярной игре. Например, точное определение точки на крупных архипелагах, таких как Индонезия, или различение островов у берегов Италии со временем становится навыком.

Сегодня МапТап стала отличной площадкой для командных состязаний. Среди друзей становятся популярными конкурсы на то, кто точнее найдет место битвы при Мидуэе или кто лучше знает отдаленные уголки мира. Подобные игры служат одним из самых эффективных способов расширения кругозора с помощью цифровых технологий.

MapTapГеографияWordleОнлайн-игрыТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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