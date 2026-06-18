Знаменитый телеведущий Карамо Бровн представил своего ИИ-клона
Звезда популярного шоу «Куир Эе» на платформе Netflix и известный коуч Карамо Бровн смело шагнул в мир технологий, запустив новое веллнесс-приложение под названием Кē. Главная особенность этого проекта заключается в том, что он дает пользователям возможность общаться с цифровым клоном Карамо Бровн, созданным с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.
Работа над приложением велась в течение полутора лет; оно охватывает личный опыт Карамо Бровн в таких направлениях, как фитнес, правильное питание, медитация и отказ от вредных привычек. По данным TechCrunch, приложение Кē составляет персонализированные планы тренировок, исходя из имеющегося у пользователя домашнего спортивного инвентаря и его графика работы.
Цифровой клон и личностный ростНаибольшее внимание привлекает функция «AI Карамо», созданная в партнерстве со стартапом Делфи. Эта цифровая копия была обучена на сотнях интервью, подкастов и видео Бровн, что позволяет ей общаться с пользователями в режиме реального времени. Советы даже озвучиваются голосом самого ведущего.
Карамо Бровн отметил, что даже его близкие друзья и сестра иногда обращаются за советом к этому ИИ-клону, когда не могут связаться с ним лично. Подобная технология ранее была внедрена знаменитым актером Арнолд Шварзенеггер с помощью платформы Делфи.
Приложение делает большой акцент не только на физическом, но и на ментальном здоровье. В нем есть видео для медитации под разные эмоциональные состояния и раздел сообщества, где пользователи могут обмениваться опытом. Кроме того, ИИ-чатбот может предлагать рецепты блюд, исходя из продуктов, имеющихся у пользователя дома.
Искусственный интеллект и опасения знаменитостейВ настоящее время многие звезды, включая таких актеров, как Маттев МкКонаугхей и Мичаел Каине, лицензируют свои голоса в партнерстве с компанией ElevenLabs. Однако эта тенденция нравится не всем знаменитостям. Многие артисты выступают против несанкционированного использования их образа и голоса.
Кроме того, специалисты выражают обеспокоенность по поводу чрезмерной привязанности фанатов к ИИ-чатботам (парасоциальные отношения). Бровн, комментируя этот вопрос, заявил, что приложение Кē не заменяет человеческое общение, а напротив, является инструментом, который побуждает людей просить реальной помощи в жизни.
- Индивидуальные планы фитнеса и питания;
- Общение с АИ-консультантом в режиме реального времени;
- Медитации для поддержки ментального здоровья;
- Группы социальной поддержки.
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