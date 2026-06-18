Знаменитый телеведущий Карамо Бровн представил своего ИИ-клона

Звезда популярного шоу «Куир Эе» на платформе Netflix и известный коуч Карамо Бровн смело шагнул в мир технологий, запустив новое веллнесс-приложение под названием Кē. Главная особенность этого проекта заключается в том, что он дает пользователям возможность общаться с цифровым клоном Карамо Бровн, созданным с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

Работа над приложением велась в течение полутора лет; оно охватывает личный опыт Карамо Бровн в таких направлениях, как фитнес, правильное питание, медитация и отказ от вредных привычек. По данным TechCrunch, приложение Кē составляет персонализированные планы тренировок, исходя из имеющегося у пользователя домашнего спортивного инвентаря и его графика работы.

Цифровой клон и личностный рост

Наибольшее внимание привлекает функция «AI Карамо», созданная в партнерстве со стартапом Делфи. Эта цифровая копия была обучена на сотнях интервью, подкастов и видео Бровн, что позволяет ей общаться с пользователями в режиме реального времени. Советы даже озвучиваются голосом самого ведущего.

Карамо Бровн отметил, что даже его близкие друзья и сестра иногда обращаются за советом к этому ИИ-клону, когда не могут связаться с ним лично. Подобная технология ранее была внедрена знаменитым актером Арнолд Шварзенеггер с помощью платформы Делфи.

Приложение делает большой акцент не только на физическом, но и на ментальном здоровье. В нем есть видео для медитации под разные эмоциональные состояния и раздел сообщества, где пользователи могут обмениваться опытом. Кроме того, ИИ-чатбот может предлагать рецепты блюд, исходя из продуктов, имеющихся у пользователя дома.

Искусственный интеллект и опасения знаменитостей

В настоящее время многие звезды, включая таких актеров, как Маттев МкКонаугхей и Мичаел Каине, лицензируют свои голоса в партнерстве с компанией ElevenLabs. Однако эта тенденция нравится не всем знаменитостям. Многие артисты выступают против несанкционированного использования их образа и голоса.

Кроме того, специалисты выражают обеспокоенность по поводу чрезмерной привязанности фанатов к ИИ-чатботам (парасоциальные отношения). Бровн, комментируя этот вопрос, заявил, что приложение Кē не заменяет человеческое общение, а напротив, является инструментом, который побуждает людей просить реальной помощи в жизни.

Индивидуальные планы фитнеса и питания;

Общение с АИ-консультантом в режиме реального времени;

Медитации для поддержки ментального здоровья;

Группы социальной поддержки.

Подобные приложения становятся все более популярными и среди пользователей из Узбекистана. Хотя Кē на данный момент работает преимущественно на английском языке, его алгоритмы искусственного интеллекта знаменуют новый этап в продвижении личностного развития и здорового образа жизни.