Новое решение против зависимости от соцсетей: представлено приложение Миво Скроллинг

Сегодня многочасовое разглядывание экрана смартфона или «думскроллинг» (бесконечное чтение негативных новостей) стали одной из самых серьезных проблем современного общества. Многие пользователи не замечают, как проходит время в социальных сетях. Для решения этой проблемы на рынке появилось приложение Миво Скроллинг с новым подходом. В отличие от традиционных блокировщиков, оно фокусируется не на наказании пользователя, а на формировании осознанного отношения. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным издания TechCrunch, Миво Скроллинг было запущено в прошлом месяце; оно отслеживает экранное время пользователя и предоставляет аналитические данные о ежедневных привычках. Однако его главное отличие заключается в методе управления «без чувства вины». Вместо того чтобы полностью отрезать пользователя от технологий, приложение предлагает заранее планировать время их использования.

Философия осознанного использования

Миво Скроллинг позволяет пользователям устанавливать специальные временные интервалы для социальных сетей. Например, можно выделить по одному часу дважды в день и выбрать конкретные приложения для доступа. По истечении установленного времени на экране появляется не жесткий запрет, а дружелюбное напоминание. Оно спрашивает пользователя, почему он сейчас находится в соцсети: от скуки, чтобы отвлечься или просто для отдыха?

Создатель приложения Праншу Райтата объясняет, что многие инструменты вводят ограничения уже после того, как привычка сформировалась. Миво же добавляет короткий момент рефлексии сразу после открытия соцсети. Это помогает человеку задать себе вопрос прежде, чем он автоматически погрузится в процесс скроллинга ленты.

Технические возможности и мониторинг

В приложении доступен ряд полезных функций для улучшения цифровой гигиены:

Напоминания о коротких перерывах каждые 2, 3 или 5 минут;

Опрос о том, было ли потраченное время в соцсетях полезным, после завершения сессии;

Виджет на главном экране, отображающий ежедневную статистику и время следующего сеанса.

Для пользователей из Узбекистана это приложение также весьма актуально. Учитывая высокий показатель времени, проводимого на таких платформах, как Instagram, TikTok и Telegram, помощники вроде Миво могут способствовать популяризации здорового цифрового образа жизни среди молодежи.

В настоящее время приложение Миво Скроллинг доступно для бесплатного скачивания в App Store. Программа является частью движения «словтеч» (медленные технологии) и стремится пересмотреть отношения между человеком и гаджетом. Это не просто запрет, а эффективный инструмент для обучения контролю над своими действиями.