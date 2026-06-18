Компанию Rivian подали в суд за ложные обещания относительно автопилота

·23·Технологии
Компанию Rivian подали в суд за ложные обещания относительно автопилота

Американская компания Rivian, производитель электромобилей, столкнулась с коллективным иском из-за распространения недостоверной информации о возможностях автономного управления своих моделей пикапа Р1Т и внедорожника Р1С. В жалобе, поданной в центральный окружной суд Калифорнии, утверждается, что компания ввела клиентов в заблуждение и не предоставила обещанные технологии. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

Согласно исковому заявлению, при продаже моделей Р1 первого поколения Rivian рекламировала систему управления «без рук и без взгляда» (хандс-фри, еес-офф). По данным TechCrunch, это соответствует 3-му уровню автономности по классификации САЭ, что означает, что при определенных условиях водитель мог не смотреть на дорогу и не держать руль.

Технические возможности и маркетинговая ложь

Истцы в качестве доказательств приводят национальную маркетинговую кампанию, длившуюся пять лет, и выступления генерального директора Rivian РДж Скаринга на различных конференциях. В частности, на мероприятии TechCrunch Disrupt в 2022 году глава компании подчеркнул, что система Дривер+ станет стандартной для всех автомобилей и в будущем достигнет полной автономности.

Однако, как утверждается в документах, представленных в суд, никакое обновление программного обеспечения не позволит автомобилям Rivian первого поколения управлять так, как было обещано. В иске говорится: «Rivian знала, что модели первого поколения никогда не получат 3-й уровень автономности, но продолжала рекламировать эти функции, чтобы стимулировать потребителей к покупке».

Сегодня технологии автопилота вызывают большой интерес и на рынке Узбекистана. Хотя продукция Rivian не так распространена в нашем регионе, как Tesla, подобные юридические споры в сегменте электромобилей влияют на доверие к глобальным брендам. В настоящее время владельцы Р1Т и Р1С первого поколения лишены обещанной возможности управления «без рук».

Финансовые и юридические проблемы компании

Представители Rivian отказались от комментариев из-за продолжающегося судебного процесса. Исковое заявление включает пункты о мошенничестве, введении в заблуждение по неосторожности и необоснованном обогащении. Юридические фирмы, защищающие интересы потерпевших, требуют проведения суда с участием коллегии присяжных.

Это не первый крупный судебный спор для Rivian. В прошлом году компания согласилась выплатить акционерам 250 миллионов долларов компенсации за неожиданное повышение цен на автомобили в 2022 году. Модели Rivian нового поколения (обновленные в 2024 году) оснащены более мощными сенсорами и 11 камерами, которые действительно поддерживают высокий уровень автономности, однако это не является решением для владельцев старых моделей.

RivianЭлектромобильАвтопилотСудТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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