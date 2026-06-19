Правительство США открыло доступ к электросетям для дата-центров ИИ

·2·Технологии
Правительство США открыло доступ к электросетям для дата-центров ИИ

Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) выдала официальное распоряжение крупнейшим операторам электросетей страны ускорить процесс подключения дата-центров искусственного интеллекта (AI) и других крупных потребителей к сети. Это решение считается важным шагом, направленным на смягчение энергетического кризиса, возникшего на фоне стремительного развития технологий ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Согласно новым правилам, шесть основных сетевых операторов должны обеспечить своевременное и упорядоченное подключение дата-центров к системе передачи электроэнергии. Важным моментом является то, что все расходы, связанные с подключением, берут на себя владельцы дата-центров, то есть технологические гиганты. Члены комиссии единогласно одобрили данное решение.

Технологические инновации и новые требования

FERC планирует не только ускорить подключение, но и привлечь в отрасль стартапы. Операторам поручено рассмотреть «альтернативные технологии передачи». Хотя конкретные названия не упоминались, эксперты подчеркивают, что речь идет о твердотельных трансформаторах и сверхпроводящих линиях электропередачи.

Сетевым операторам дали 30 дней на предоставление отчетов о имеющихся резервных мощностях и 60 дней на пересмотр или защиту региональных тарифов на электроэнергию. Также будут созданы более широкие возможности для использования дата-центрами независимых источников энергии «за счетчиком» (behind-the-meter).

Дефицит энергии и рост цен

По данным Bloomberg, за последние пять лет оптовые цены на электроэнергию в некоторых регионах выросли до 267%. Эта ситуация связана с огромным спросом дата-центров на энергию. По прогнозам, к 2035 году энергопотребление этих центров вырастет почти в три раза.

Сложность ситуации заключается в том, что хотя инструкции FERC ускоряют подключение, они не решают проблему нехватки генерирующих мощностей. К концу 2023 года объем заявок на подключение новых электростанций к сети превысил общую мощность всех действующих станций. То есть проекты в очереди превышают возможности, которые может выдержать существующая система.

Министр энергетики США Крис Райт вынес этот вопрос на правительственный уровень, предупредив, что задержки с подключением могут нанести ущерб конкурентоспособности страны в области ИИ. В настоящее время такие компании, как Google, Microsoft и OpenAI, сталкиваются с серьезными трудностями в поиске стабильных источников энергии для своих дата-центров.

СШАИскусственный ИнтеллектЭнергетикаДата-центрТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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