Снап выделила свое подразделение искусственного интеллекта в отдельную компанию Дотмо

·4·Технологии
Снап выделила свое подразделение искусственного интеллекта в отдельную компанию Дотмо

Компания Снап, владеющая популярным мессенджером Snapchat, объявила о превращении своего внутреннего подразделения, занимающегося видеотехнологиями на базе искусственного интеллекта, в независимую структуру. Новая компания под названием Дотмо будет специализироваться на разработке АИ-моделей, способных создавать интерактивный игровой опыт. За этим шагом стоит не только стратегическое расширение, но и высокие финансовые затраты на высокотехнологичные исследования. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

По данным TechCrunch, Снап признал, что ведение подобных работ за счет внутренних ресурсов обходится слишком дорого. Хотя Дотмо технически является отдельной компанией, она сохранит тесные связи с Snapchat. В частности, Снап предоставит новому стартапу лицензию на адаптацию своих технологий для игровых и интерактивных развлекательных платформ.

Финансовая стратегия и обмен кадрами

Команда нового проекта будет сформирована в основном из действующих сотрудников Снап. Они покинут свои рабочие места и полностью сосредоточатся на развитии Дотмо. Интересно, что Снап не будет финансировать новую компанию напрямую. Вместо этого технический директор (CTO) Снап Бобби Мерфи выступит в качестве основного инвестора и за счет личных средств получит значительную долю в проекте.

Бобби Мерфи останется на своем основном посту и продолжит руководить исследованиями в области ГенАИ внутри Снап. Снап, в свою очередь, получит значительную часть акций Дотмо в обмен на кадры и лицензии. Ожидается, что если новый стартап добьется успеха в будущем, это принесет материнской компании большую прибыль.

Шаги по сокращению расходов

Для Снап это второй крупный спин-офф (процесс разделения) в текущем году. Ранее компания также выделила подразделение Спекс, производящее умные очки, в отдельную компанию. Тогда высокая цена очков Спекс в 2200 долларов вызвала беспокойство среди инвесторов и привела к падению стоимости акций Снап.

Представители компании пояснили, что команда Дотмо сосредоточится на создании цифрового опыта, который не входит в основные бизнес-приоритеты Снап. Однако в будущем интеграция этих разработок в экосистему Snapchat не исключена. Подобная стратегия спин-оффа дает компаниям следующие возможности:

  • Снижение финансовой нагрузки и оптимизация расходов;
  • Более четкая демонстрация конкретных технологических активов инвесторам;
  • Предоставление команде операционной гибкости и свободы;
  • Упрощение процесса привлечения внешних инвестиций.
Учитывая, что Снап в текущем году сократил почти 1000 сотрудников, превращение проекта Дотмо в отдельную компанию рассматривается как мера по сохранению финансовой стабильности без отказа от инноваций. Теперь Дотмо будет иметь право самостоятельно привлекать внешних инвесторов.

SnapSnapchatDotmoИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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