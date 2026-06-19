Пластиковый процессор и фальшивые чипы: на рынках появились муляжи GeForce RTX 4090

В то время как мировой спрос на высокопроизводительные видеокарты продолжает расти, мошенники придумывают новые способы обмана. Согласно последним данным, в продажу поступили подделки GeForce RTX 4090 — одной из самых мощных графических карт NVIDIA, которые внешне неотличимы от оригинала, но внутри абсолютно бесполезны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Один из техноблогеров на китайской платформе Билибили подробно рассказал об этом случае. По его словам, покупатель приобрел видеокарту GeForce RTX 4090 под брендом ASUS. Внешний корпус, вес, разъемы питания и даже маркировка не вызвали подозрений. Однако после того как видеокарта не заработала при подключении к компьютеру, систему охлаждения разобрали, и открылась истинная картина.

Пластиковый чип и детали, произведенные в 2030 году

По данным иксбт.ком, вместо настоящего графического процессора АД102 внутри видеокарты был установлен обычный кусок пластика с гравировкой, нанесенной лазером. Самое интересное, что мошенники допустили ошибку даже в маркировке: дата на устройстве указывает на то, что оно было произведено в 2030 году. Это не просто невнимательность при производстве, а попытка открытого обмана покупателей.

Кроме того, выяснилось, что чипы памяти на плате видеокарты также являются нерабочими или бракованными. Эта ситуация резко отличается от предыдущих схем мошенничества. Раньше преступники модифицировали БИОС старых видеокарт, выдавая их за новые модели. В таком случае покупатель получал хотя бы рабочее, хоть и менее мощное устройство. Сейчас же пользователи за огромные деньги получают просто пластиковый муляж.

Связь с искусственным интеллектом и меры безопасности

По мнению экспертов, рост числа таких подделок напрямую связан с развитием технологий искусственного интеллекта (AI) и глобальным дефицитом чипов NVIDIA. Мощные устройства, такие как GeForce RTX 4090, стали необходимым инструментом не только для геймеров, но и для специалистов, работающих с нейросетями. Высокий спрос и ограниченное предложение создают идеальные условия для мошенников.

Учитывая, что на рынке Узбекистана цены на видеокарты также остаются значительно высокими, меры предосторожности крайне важны и для местных покупателей. Специалисты рекомендуют избегать подозрительных онлайн-магазинов и слишком низких цен, а также приобретать продукцию только у официальных дилеров или проверенных продавцов с гарантией.

Также при покупке видеокарты рекомендуется проверить ее на месте с помощью специальных программ (например, ГПУ-З) и, по возможности, проверить серийный номер на сайте производителя. В противном случае легко стать жертвой дорогой «игрушки», которая выглядит идеально, но внутри оказывается пустой.