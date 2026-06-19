В Канаде создали уникальную плавучую солнечную электростанцию, устойчивую к льду

·12·Технологии
В Канаде создали уникальную плавучую солнечную электростанцию, устойчивую к льду

Канадские исследователи разработали необычную плавучую солнечную электростанцию, способную бесперебойно работать в условиях экстремального холода и на замерзающих водоемах. Эта технология позволяет эффективно использовать возобновляемые источники энергии даже в самых северных регионах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для традиционных плавучих солнечных панелей ледяной слой в зимний период представляет наибольшую опасность. Расширение и движение льда могут быстро вывести из строя пластиковые платформы. Чтобы решить эту проблему, канадские инженеры использовали водонепроницаемый гибкий пенопласт и систему воздушных пузырьков.

Технология противоледяных пузырьков

Основой системы является аэрационный насос, установленный на дне водоема. По данным иксбт.ком, насос нагнетает воздух на дно, и поднимающиеся пузырьки выносят на поверхность нижние теплые слои воды. В результате вокруг станции даже в сильный мороз сохраняется открытая незамерзающая область воды.

Испытания, проведенные в провинции Онтарио, показали, что энергия, затрачиваемая на работу насоса, крайне мала — она составляет всего 0,02% от общей мощности, вырабатываемой панелями. Экспериментальная установка за год успешно произвела 7,7 МВ·ч электроэнергии.

Новая конструкция отличается не только долговечностью, но и эффективностью. По расчетам исследователей, коэффициент полезного действия этой системы на 2,7% выше, чем у традиционных плавучих платформ. Это объясняется близким контактом панелей с водой и их естественным охлаждением.

Экономия воды и перспективы на будущее

Помимо производства электроэнергии, эта технология полезна и с экологической точки зрения. Панели закрывают поверхность воды от солнечного света и ветра, значительно снижая испарение. Ученые отмечают, что, покрыв половину поверхности небольшого водоема такими панелями, можно ежегодно сохранять сотни кубометров воды.

Для регионов с резко меняющимся климатом и ограниченными водными ресурсами, таких как Узбекистан, подобные технологии могут стать актуальными в будущем. Это решение поможет получать электроэнергию с замерзающих зимой водохранилищ и предотвращать испарение летом.

В настоящее время планируется следующий этап проекта. Исследователи намерены протестировать технологию на более крупных водоемах и коммерческих объектах. Если испытания завершатся успешно, ожидается резкое расширение масштабов использования солнечной энергетики в северных странах.

ТехнологииСолнечная ЭнергетикаКанадаИнновацииЭкология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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