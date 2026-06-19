Китай наладил производство сверхчистого кремния-28 для квантовых чипов

Китай совершил значительный прорыв в мире технологий, успешно наладив промышленное производство изотопа кремния-28, который считается жизненно важным для квантовых процессоров. Как сообщает издание Иксбт.ком, степень чистоты этого материала превышает 99,99%, что послужит основой для квантовых компьютеров будущего. Данное достижение было реализовано специалистами Института физико-химической инженерии ядерной промышленности (РИПКЭНИ), входящего в состав Национальной ядерной корпорации Китая (КННК). Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Значимость изотопа кремния-28 в технологиях квантовых вычислений неоспорима. Смесь различных изотопов в обычном кремнии вызывает вибрации в атомной решетке, что негативно влияет на стабильность кубитов (квантовых битов). Сверхчистый кремний-28 резко снижает «фоновый шум» и позволяет дольше сохранять квантовые состояния. Это, в свою очередь, открывает путь к безошибочному выполнению сложных вычислений.

Важный шаг к технологической независимости

По словам китайского ученого Ю Дапэна, использование материала такой высокой чистоты позволяет осуществлять широкомасштабное управление кубитами в квантовых системах. То есть теперь ученые смогут создавать архитектуры, в которых одновременно можно контролировать огромное количество квантовых элементов без потери стабильности. Это означает переход от лабораторных экспериментов к реальному промышленному инжинирингу.

Проект служит фундаментом не только для информационных технологий, но и для других стратегических отраслей. По данным КННК, линия стабильных изотопов широко применяется в ядерной энергетике, медицине, аэрокосмической промышленности и фундаментальных физических исследованиях. Например, роль этих изотопов неоценима в процессах медицинской диагностики и лучевой терапии.

На данный момент институт РИПКЭНИ освоил 26 видов стабильных изотопов 12 элементов, включая молибден, теллур, никель, цинк и иттербий. Массовое производство кремния-28 позволит Китаю полностью взять под контроль цепочку производства квантовых чипов. Это снижает зависимость от внешних поставщиков.

Эта новость еще больше укрепляет позиции Китая в глобальной технологической гонке. Поскольку квантовые компьютеры способны за считанные секунды решать задачи, невозможные для традиционных суперкомпьютеров, обладание такой сырьевой базой является стратегическим преимуществом. Теперь Китай переходит от вывода квантовых технологий из стен лабораторий к этапу их внедрения в реальную экономику.