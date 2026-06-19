Китай наладил производство сверхчистого кремния-28 для квантовых чипов

·19·Технологии
Китай наладил производство сверхчистого кремния-28 для квантовых чипов

Китай совершил значительный прорыв в мире технологий, успешно наладив промышленное производство изотопа кремния-28, который считается жизненно важным для квантовых процессоров. Как сообщает издание Иксбт.ком, степень чистоты этого материала превышает 99,99%, что послужит основой для квантовых компьютеров будущего. Данное достижение было реализовано специалистами Института физико-химической инженерии ядерной промышленности (РИПКЭНИ), входящего в состав Национальной ядерной корпорации Китая (КННК). Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Значимость изотопа кремния-28 в технологиях квантовых вычислений неоспорима. Смесь различных изотопов в обычном кремнии вызывает вибрации в атомной решетке, что негативно влияет на стабильность кубитов (квантовых битов). Сверхчистый кремний-28 резко снижает «фоновый шум» и позволяет дольше сохранять квантовые состояния. Это, в свою очередь, открывает путь к безошибочному выполнению сложных вычислений.

Важный шаг к технологической независимости

По словам китайского ученого Ю Дапэна, использование материала такой высокой чистоты позволяет осуществлять широкомасштабное управление кубитами в квантовых системах. То есть теперь ученые смогут создавать архитектуры, в которых одновременно можно контролировать огромное количество квантовых элементов без потери стабильности. Это означает переход от лабораторных экспериментов к реальному промышленному инжинирингу.

Проект служит фундаментом не только для информационных технологий, но и для других стратегических отраслей. По данным КННК, линия стабильных изотопов широко применяется в ядерной энергетике, медицине, аэрокосмической промышленности и фундаментальных физических исследованиях. Например, роль этих изотопов неоценима в процессах медицинской диагностики и лучевой терапии.

На данный момент институт РИПКЭНИ освоил 26 видов стабильных изотопов 12 элементов, включая молибден, теллур, никель, цинк и иттербий. Массовое производство кремния-28 позволит Китаю полностью взять под контроль цепочку производства квантовых чипов. Это снижает зависимость от внешних поставщиков.

Эта новость еще больше укрепляет позиции Китая в глобальной технологической гонке. Поскольку квантовые компьютеры способны за считанные секунды решать задачи, невозможные для традиционных суперкомпьютеров, обладание такой сырьевой базой является стратегическим преимуществом. Теперь Китай переходит от вывода квантовых технологий из стен лабораторий к этапу их внедрения в реальную экономику.

КитайКвантовый КомпьютерТехнологииКремний-28CNNC
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi представила в Европе доступную серию телевизоров ТВ ФКс Mini LED 2026Xiaomi представила в Европе доступную серию телевизоров ТВ ФКс Mini LED 2026Сегодня, 02:55Стартап Басетен привлек 1,5 миллиарда долларов инвестиций, резко увеличив рыночную стоимостьСтартап Басетен привлек 1,5 миллиарда долларов инвестиций, резко увеличив рыночную стоимостьСегодня, 02:26Пластиковый процессор и фальшивые чипы: на рынках появились муляжи GeForce RTX 4090Пластиковый процессор и фальшивые чипы: на рынках появились муляжи GeForce RTX 4090Сегодня, 02:23Blue Origin восстанавливается после взрыва: New Glenn готовится к запуску до конца годаBlue Origin восстанавливается после взрыва: New Glenn готовится к запуску до конца годаСегодня, 02:21В Канаде создали уникальную плавучую солнечную электростанцию, устойчивую к льдуВ Канаде создали уникальную плавучую солнечную электростанцию, устойчивую к льдуСегодня, 02:18Физики обнаружили неожиданные «сверхпроводящие лужи» внутри алмазаФизики обнаружили неожиданные «сверхпроводящие лужи» внутри алмазаСегодня, 02:15
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу