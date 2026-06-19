Стартап Басетен привлек 1,5 миллиарда долларов инвестиций, резко увеличив рыночную стоимость

·26·Технологии
Стартап Басетен привлек 1,5 миллиарда долларов инвестиций, резко увеличив рыночную стоимость

Стартап Басетен, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта, находится на грани завершения очередного крупного инвестиционного раунда. По данным издания ВСДж, компания планирует привлечь 1,5 миллиарда долларов, что в краткосрочной перспективе доведет ее общую рыночную стоимость до 13 миллиардов долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Этот финансовый успех стал неожиданностью для отраслевых экспертов, так как всего пять месяцев назад Басетен привлек инвестиции в размере 300 миллионов долларов. Если тогда компания оценивалась в 5 миллиардов долларов, то новое соглашение означает, что ее стоимость выросла на 160% менее чем за полгода. Такие темпы роста демонстрируют, насколько высок интерес к инфраструктуре искусственного интеллекта.

Особенности инвестиционной стратегии

Интересно, что данный раунд проводится по методу, называемому «сплит-прикед». Этот метод позволяет стартапам показывать более высокую общую стоимость на бумаге. Согласно данным, некоторые инвесторы вкладывают средства исходя из оценки компании в 13 миллиардов долларов, в то время как для других этот показатель установлен на уровне 11 миллиардов долларов. Такая стратегия используется для сохранения престижа ведущих инвесторов и подачи позитивного сигнала рынку.

Новый инвестиционный раунд возглавляют такие крупные фонды, как Спарк Капитал, Сандс Капитал, Алтиметер Капитал и Веллингтон Манагемент. Основанный в 2019 году, Басетен стал одним из тех участников, кто извлекает наибольшую выгоду из «золотой лихорадки инференса» в сфере искусственного интеллекта.

Почему технология инференса важна?

Инференс — это процесс, который модель искусственного интеллекта выполняет после получения запроса пользователя (промпт). Басетен специализируется именно на увеличении скорости работы и снижении затрат на этом этапе. Компания обещает корпоративным клиентам экономию средств за счет перенаправления запросов на наиболее подходящие модели, в частности, на более дешевые и эффективные опен сурке альтернативы.

В то время как гиганты вроде OpenAI, Google и Microsoft развивают свои модели, стартапы, такие как Басетен, создают инфраструктурный слой, необходимый для практического применения этих моделей. Это важно и для технологических компаний на развивающихся рынках, таких как Узбекистан, так как основным барьером при внедрении искусственного интеллекта является именно высокая стоимость вычислительных мощностей.

По мнению экспертов, огромные средства, которые привлекает Басетен, могут вызвать опасения по поводу возникновения «пузыря» на рынке искусственного интеллекта. Однако растущий реальный спрос на услуги инференса служит основанием для оправдания этих инвестиций.

BasetenИскусственный ИнтеллектИнвестицииСтартапТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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