Blue Origin восстанавливается после взрыва: New Glenn готовится к запуску до конца года

·14·Технологии
Blue Origin восстанавливается после взрыва: New Glenn готовится к запуску до конца года

Компания Blue Origin, основанная миллиардером Jeff Bezos, начала активные работы по ликвидации последствий взрыва ракеты New Glenn, произошедшего 28 мая, и восстановлению пусков. Хотя этот инцидент на стартовом комплексе ЛК-36 на мысе Канаверал стал серьезным испытанием для планов компании, руководство не отказалось от намерения осуществить первые полеты в космос до конца года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На конференции VivaTech в Париже Jeff Bezos и генеральный директор компании Даве Лимп рассказали подробности происшествия и будущие планы. По их словам, в результате взрыва стартовой площадке был нанесен серьезный ущерб: в частности, обрушилась башня молниеотвода и была полностью уничтожена транспортно-установочная система, переводящая ракету в вертикальное положение. По данным иксбт.ком, работы по расчистке места происшествия уже завершены, и начался процесс реконструкции.

Несмотря на масштаб разрушений, руководство Blue Origin отмечает, что ситуация могла быть гораздо хуже. Самые важные части стартовой площадки, включая топливные резервуары и основное наземное оборудование, не пострадали. В настоящее время на объекте работает более 400 единиц спецтехники, что свидетельствует о высоких темпах восстановления.

Технические изменения и меры безопасности

Пока Blue Origin не раскрыла точных причин взрыва, однако специалисты предполагают, что в конструкцию ракеты и наземную инфраструктуру будут внесены определенные изменения. По словам Даве Лимп, в будущем может быть применена новая схема установки ракеты на стартовый стол. Это снизит риск потери дорогостоящей транспортно-установочной системы при возможных авариях в будущем.

Несмотря на этот неприятный инцидент, портфель заказов компании остается внушительным. Blue Origin продолжает сотрудничество с NASA в рамках лунной программы Artemis и работает над разработкой посадочного модуля Блуе Мун. Также компания продолжает испытания своего двигателя BE-7. В одном из недавних тестов этот двигатель непрерывно работал в течение 41 минуты, что является рекордным показателем для агрегатов своего класса.

По мнению экспертов, успешный полет ракеты New Glenn позволит Blue Origin сравняться с такими конкурентами, как SpaceX. Ожидается, что эта ракета тяжелого класса сможет выводить на орбиту не только коммерческие спутники, но и важные грузы, связанные с возвращением человечества на Луну. Сейчас представители космической индустрии всего мира внимательно следят за тем, сможет ли компания осуществить обещанный старт до конца года.

Blue OriginJeff BezosNew GlennNASAКосмос
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Модель Claude от Anthropic превзошла людей в управлении робопсомМодель Claude от Anthropic превзошла людей в управлении робопсомСегодня, 03:30Xiaomi представила в Европе доступную серию телевизоров ТВ ФКс Mini LED 2026Xiaomi представила в Европе доступную серию телевизоров ТВ ФКс Mini LED 2026Сегодня, 02:55Стартап Басетен привлек 1,5 миллиарда долларов инвестиций, резко увеличив рыночную стоимостьСтартап Басетен привлек 1,5 миллиарда долларов инвестиций, резко увеличив рыночную стоимостьСегодня, 02:26Китай наладил производство сверхчистого кремния-28 для квантовых чиповКитай наладил производство сверхчистого кремния-28 для квантовых чиповСегодня, 02:25Пластиковый процессор и фальшивые чипы: на рынках появились муляжи GeForce RTX 4090Пластиковый процессор и фальшивые чипы: на рынках появились муляжи GeForce RTX 4090Сегодня, 02:23В Канаде создали уникальную плавучую солнечную электростанцию, устойчивую к льдуВ Канаде создали уникальную плавучую солнечную электростанцию, устойчивую к льдуСегодня, 02:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу