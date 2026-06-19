Blue Origin восстанавливается после взрыва: New Glenn готовится к запуску до конца года

Компания Blue Origin, основанная миллиардером Jeff Bezos, начала активные работы по ликвидации последствий взрыва ракеты New Glenn, произошедшего 28 мая, и восстановлению пусков. Хотя этот инцидент на стартовом комплексе ЛК-36 на мысе Канаверал стал серьезным испытанием для планов компании, руководство не отказалось от намерения осуществить первые полеты в космос до конца года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На конференции VivaTech в Париже Jeff Bezos и генеральный директор компании Даве Лимп рассказали подробности происшествия и будущие планы. По их словам, в результате взрыва стартовой площадке был нанесен серьезный ущерб: в частности, обрушилась башня молниеотвода и была полностью уничтожена транспортно-установочная система, переводящая ракету в вертикальное положение. По данным иксбт.ком, работы по расчистке места происшествия уже завершены, и начался процесс реконструкции.

Несмотря на масштаб разрушений, руководство Blue Origin отмечает, что ситуация могла быть гораздо хуже. Самые важные части стартовой площадки, включая топливные резервуары и основное наземное оборудование, не пострадали. В настоящее время на объекте работает более 400 единиц спецтехники, что свидетельствует о высоких темпах восстановления.

Технические изменения и меры безопасности

Пока Blue Origin не раскрыла точных причин взрыва, однако специалисты предполагают, что в конструкцию ракеты и наземную инфраструктуру будут внесены определенные изменения. По словам Даве Лимп, в будущем может быть применена новая схема установки ракеты на стартовый стол. Это снизит риск потери дорогостоящей транспортно-установочной системы при возможных авариях в будущем.

Несмотря на этот неприятный инцидент, портфель заказов компании остается внушительным. Blue Origin продолжает сотрудничество с NASA в рамках лунной программы Artemis и работает над разработкой посадочного модуля Блуе Мун. Также компания продолжает испытания своего двигателя BE-7. В одном из недавних тестов этот двигатель непрерывно работал в течение 41 минуты, что является рекордным показателем для агрегатов своего класса.

По мнению экспертов, успешный полет ракеты New Glenn позволит Blue Origin сравняться с такими конкурентами, как SpaceX. Ожидается, что эта ракета тяжелого класса сможет выводить на орбиту не только коммерческие спутники, но и важные грузы, связанные с возвращением человечества на Луну. Сейчас представители космической индустрии всего мира внимательно следят за тем, сможет ли компания осуществить обещанный старт до конца года.