Xiaomi представила в Европе доступную серию телевизоров ТВ ФКс Mini LED 2026

·21·Технологии
Xiaomi представила в Европе доступную серию телевизоров ТВ ФКс Mini LED 2026

Китайский технологический гигант Xiaomi официально представил новую линейку телевизоров ТВ ФКс Mini LED 2026, предназначенную для европейского рынка. Данная серия привлекает внимание любителей технологий сочетанием высокого качества изображения и доступной цены. По данным иксбт.ком, новые устройства оснащены Mini LED панелями, а их стоимость установлена ниже, чем у многих современных смартфонов. Об этом сообщает иксбт.ком.

В новой линейке представлены модели трех размеров: с экранами 43, 55 и 65 дюймов. Ценовая политика очень конкурентоспособна: самая маленькая модель оценивается в 350 евро, версия на 55 дюймов — в 500 евро, а самый крупный вариант на 65 дюймов — в 650 евро. Ожидается, что такие цены установят новые стандарты в сегменте телевизоров с технологией Mini LED.

Технические характеристики и качество изображения

Все модели оснащены Mini LED панелями с разрешением 3840 × 2160 пикселей (4К). Технология Mini LED отличается от традиционных ЛЭД экранов более высокой контрастностью и глубоким черным цветом. Базовая частота обновления кадров устройств составляет 60 Hz, однако система может поддерживать частоту 120 Hz в режиме Фулл ХД (1920 × 1080).

Для геймеров инженеры Xiaomi предложили специальное решение: в телевизорах имеется один порт HDMI с поддержкой частоты 120 Hz. Это позволяет владельцам игровых консолей наслаждаться плавным и динамичным изображением. Также устройства работают на базе четырехъядерного процессора Кортекс-А55.

Программное обеспечение и смарт-функции

Серия ТВ ФКс Mini LED 2026 работает под управлением платформы Фире ТВ. Это дает пользователям неограниченный доступ к самым популярным стриминговым сервисам и приложениям. Кроме того, через сервис Xiaomi ТВ+ доступен просмотр множества бесплатных телеканалов. Возможности памяти устройства также достойны внимания: установлены 2 GB оперативной и 32 GB постоянной памяти.

Дополнительные возможности телевизоров включают следующее:

  • Двухдиапазонный Wi-Fi и модуль Bluetooth;
  • Функция голосовых команд через пульт дистанционного управления;
  • Современный дизайн с тонкими рамками;
  • Расширенный набор портов для подключения различных внешних устройств.
Велика вероятность, что эти новые модели в ближайшее время появятся и на рынке Узбекистана через параллельный импорт или официальных дистрибьюторов. Сочетание доступной цены и передовых технологий поможет бренду Xiaomi еще больше укрепить свои позиции на рынке телевизоров.

XiaomiMini LEDSmart TVТехнологииЕвропа
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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