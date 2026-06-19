Процессоры будут охлаждаться изнутри: в Южной Корее создали революционную технологию

·15·Технологии
Процессоры будут охлаждаться изнутри: в Южной Корее создали революционную технологию

Одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются современные системы AI и высокопроизводительные вычислительные устройства, является перегрев. Ученые из Корейского института передовых технологий (КАИСТ) предложили совершенно новый подход к этой проблеме, успешно интегрировав систему водяного охлаждения непосредственно внутрь кремниевого кристалла. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В традиционных системах тепло отводится через внешние радиаторы и теплораспределительные крышки. Однако, по данным иксбт.ком, в новой разработке вода циркулирует непосредственно внутри чипа через специальные микроскопические каналы. Этот метод позволяет устранять тепло непосредственно в источнике, что резко повышает эффективность охлаждения.

Основой системы является сложная сеть микроканалов с множеством точек входа и выхода. Они равномерно распределены по поверхности кристалла, обеспечивая однородное охлаждение каждой точки чипа с помощью воды при обычной комнатной температуре. Это устраняет риск перегрева отдельных частей процессора (локальных горячих точек).

Рекордная эффективность и мощность

Результаты проведенных испытаний поразили инженеров. Даже под огромной тепловой нагрузкой до 2000 Вт на квадратный сантиметр температура кристалла не превышала 100 °К. Исследователи отмечают, что коэффициент эффективности этой системы почти в десять раз выше предыдущего мирового рекорда, установленного в 2020 году.

Еще одним важным преимуществом новой технологии является ее экономическая доступность. Для производства таких чипов не требуются экзотические или сверхдорогие материалы. Самое главное, что процесс можно интегрировать в производственные линии существующих заводов по выпуску полупроводников без серьезной модернизации.

Ожидается, что это открытие будет иметь решающее значение для мощных GPU от таких компаний, как NVIDIA, крупных дата-центров и суперкомпьютеров. Благодаря миниатюризации системы охлаждения и росту ее эффективности снизится энергопотребление устройств и увеличится срок их службы.

В настоящее время ученые работают над коммерциализацией этой технологии и ее внедрением в массовое производство в сотрудничестве с технологическими гигантами. В ближайшие годы велика вероятность, что мы увидим процессоры с внутренним водяным охлаждением без внешних кулеров.

ТехнологииПроцессорKAISTСистема ОхлажденияИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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