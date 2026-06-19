Bosch впервые представила мотор-колесо для электровелосипедов

Немецкий технологический гигант Bosch сделал революционный шаг на рынке электровелосипедов, продемонстрировав свою первую платформу Хуб Лине. Впервые в истории компании мотор был разработан в формате, который устанавливается непосредственно в заднее колесо (мотор-колесо). До этого специалисты Bosch фокусировались исключительно на центральных двигателях, устанавливаемых в области педалей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая система Хуб Лине — это не просто отдельный двигатель, а полноценная экосистема, предназначенная для производителей. Главным преимуществом устройства является его компактность: вес двигателя составляет всего 2,3 кг, а диаметр — около 100 мм. Такие габариты делают мотор практически незаметным внутри колеса и не портят общий дизайн велосипеда.

Технические возможности и мощность

по данным иксбт.ком, новый мотор обладает пиковой мощностью 400 В и крутящим моментом 45 Нм. Представленная версия адаптирована под строгие законодательные требования европейского рынка. Такой мощности достаточно для передвижения в городских условиях и преодоления средних подъемов.

Вместе с двигателем Bosch анонсировала новый аккумулятор ПоверТубе 360. Эта батарея имеет емкость 360 В*ч и весит 2,1 кг. Производитель считает данное решение подходящим для городских электровелосипедов, где легкость и компактность важнее максимального запаса хода. Если пользователю потребуется дополнительная энергия, систему можно расширить внешним аккумулятором ПоверМоре 250.

Управление и партнерство

В состав платформы также вошли обновленные органы управления. Среди них ЛЭД Контроллер и устройство Интувиа 200 с 2,4-дюймовым дисплеем. Эти гаджеты позволяют водителю удобно отслеживать скорость, заряд батареи и другие важные показатели.

Стоит отметить, что компания Bosch не планирует выпускать готовые электровелосипеды под собственным брендом. Компания остается поставщиком комплектующих для сторонних производителей. Австрийский бренд Велло стал одной из первых компаний, подтвердивших использование новой системы Хуб Лине.

Учитывая растущий интерес к электровелосипедам и на рынке Узбекистана, компактные и легкие решения от таких ведущих брендов, как Bosch, в будущем будут способствовать появлению удобных транспортных средств и для местных пользователей.