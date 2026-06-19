Сотрудничество Apple и Intel: начинается ли новая эра в техиндустрии США?

·1·Технологии
Сотрудничество Apple и Intel: начинается ли новая эра в техиндустрии США?

Новый избранный президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление для мира технологий на своей странице в сети Truth Social. По его словам, корпорация Apple согласилась сотрудничать с компанией Intel в производстве своих будущих чипов. Это соглашение оценивается как стратегический шаг на пути к восстановлению полупроводниковой промышленности Америки. Об этом сообщает Ixbt.com.

Трамп в своем заявлении особо подчеркнул значимость компании Intel для экономики США. По его мнению, при предыдущих администрациях производственные мощности по выпуску полупроводников переместились на Тайвань и в другие страны. «Мы всё проектируем у себя, но производить это нужно именно здесь, в Америке», — отметил он. В рамках этого процесса государство окажет поддержку Intel в обмен на владение 10-процентной долей компании.

Изменения в глобальной производственной цепочке

В настоящее время основным производственным партнером Apple является тайваньский гигант TSMC. Если соглашение с Intel будет официально подтверждено, это позволит Apple снизить зависимость от одного поставщика и сделать цепочку поставок более гибкой. По данным ixbt.com, Apple уже получила необходимые инструменты от Intel для оценки возможностей технологического процесса 18A-P.

Предполагается, что в рамках сотрудничества на заводах Intel могут производиться некоторые версии новых процессоров серии M, ожидаемых в 2027 году, и чипов A22 для смартфонов iPhone. Кроме того, Apple планирует использовать технологию упаковки EMIB, разработанную Intel, в своих специализированных чипах для AI.

NVIDIA и Tesla также сотрудничают с Intel

По словам Дональда Трампа, к сотрудничеству с Intel привлечены не только Apple, но и другие технологические гиганты. В частности, NVIDIA согласилась производить свои чипы первого уровня на мощностях Intel, а Илон Маск договорился о строительстве крупнейшего в мире завода по производству чипов TerraFab совместно с инженерной командой Intel.

Сообщается, что в результате этих проектов рыночная стоимость компании Intel резко возросла. По словам Трампа, если на момент внесения предложения стоимость компании составляла около 100 миллиардов долларов, то сейчас она превысила 600 миллиардов долларов. Это означает, что стоимость государственной доли США составит более 60 миллиардов долларов.

На данный момент ни Apple, ни Intel не сделали официальных заявлений по поводу этого сотрудничества. Отраслевые эксперты относятся к этим новостям с осторожностью, так как перенос производства с одного завода на другой является сложным техническим процессом, требующим многолетней подготовки. Тем не менее, стремление правительства США к независимости в сфере полупроводников может полностью изменить баланс сил на глобальном технологическом рынке.

AppleIntelDonald TrumpТехнологииЧипы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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