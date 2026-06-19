Boeing успешно завершил важные испытания по созданию квантовой сети в космосе

Гигант авиационных и космических технологий Boeing объявил об успешном завершении наземных испытаний проекта К4С (Куантум 4 Сателлите), который выводит системы квантовой связи на новый уровень. Эта технология в будущем послужит фундаментом для создания сверхзащищенного квантового интернета и глобальных вычислительных сетей, охватывающих весь мир. Результаты испытаний подтвердили высокую точность работы механизма «переноса квантовой запутанности». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Квантовая запутанность — это явление, при котором две частицы (фотоны) остаются неразрывно связанными друг с другом независимо от расстояния между ними. Однако с увеличением расстояния эта связь ослабевает, что препятствует созданию глобальной сети через наземные оптоволоконные линии связи. Система К4С, предлагаемая инженерами Boeing, направлена именно на решение этой проблемы с помощью спутников. По данным иксбт.ком, новое устройство способно генерировать четыре запутанных фотона одновременно.

Новая эра в квантовых технологиях

Существующие проекты квантовой связи в основном опираются на прямое соединение между двумя точками. Подход Boeing более сложен: он позволяет объединять две отдельные пары фотонов в единую сеть. Если эта технология подтвердит свою эффективность в условиях космоса, она станет основой для распределенных квантовых вычислений, невзламываемых каналов связи и навигационных систем нового поколения.

Создание столь сложной аппаратуры поставило перед инженерами колоссальные задачи. Обычно для квантовых экспериментов в лабораториях используются громоздкие, чувствительные и энергозатратные установки. Специалистам Boeing удалось миниатюризировать всю систему до размеров, позволяющих разместить ее в полезной нагрузке спутника, и адаптировать ее к суровым условиям космоса.

Миссия 2027 года и планы на будущее

Как отметил главный научный сотрудник подразделения Boeing Куантум Сйстемс Джей Лоуэлл (Джай Ловелл), самым сложным этапом было сохранение квантовой точности в рамках строгих ограничений по весу, габаритам и энергопотреблению устройства. Проведенные квалификационные испытания показали готовность системы К4С к сильным вибрациям и нагрузкам при запуске в космос , а также к длительной эксплуатации на орбите.

Согласно плану, миссия К4С стартует в 2027 году. Спутник будет выведен на солнечно-синхронную орбиту, что обеспечит достаточное количество солнечного света для бесперебойного питания устройства. Если эта демонстрационная миссия продолжительностью в один год пройдет успешно, человечество станет на шаг ближе к созданию глобальной квантовой инфраструктуры.

Для стран, стремящихся к технологическому развитию, такие новости имеют стратегическое значение. Ожидается, что в будущем квантовые сети внедрят абсолютно новые стандарты безопасности в банковских системах, сфере государственной безопасности и научных исследованиях.